Cijene privatnih distributera skočile su u nebo, a kućanstva masovno traže promjenu te se prebacuju kod javnih distributera, koji stigli su na sastanak da dogovore kako dalje, javlja RTL.

"Idemo vidjeti što će biti pa ćemo se očitovati", kazao je Jeronim Tomas, direktor Gradske plinare Zagreb Opskrba. Samo njima u Gradskoj plinari Zagreb stiže prema slobodnoj procjeni 70.000 novih korisnika.

Dobra vijest za korisnike je da nitko neće ostati bez plina. "Za sva ta kućanstva opskrbljivači su nam garantirali da imaju osiguran plin", kazao je Ivo Milatić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva.

Svi koji žele, prebaciti se mogu do 1.10.2022. godine. "Do tog datuma distributer je dužan očitati njegovo brojilo. Znači do sad si plaćao jednu cijenu, ako ti je ova sad povoljnija mora biti od tog datuma", kazao je Milatić.

Rješavanje dodatnih količina plina

Do kraja tjedna HERA će objaviti kako točno do novog opskrbljivača i što sve trebaju napraviti sami, jer sada se događa da padaju stranice, nema operatera, nema odgovora.

Tomas je kazao da za sve postojeće kupce imaju osigurane količine plina, dok će dodatne količine morati riješiti. Plin koji će nabavljati bit će sve skuplji, cijene po kojima će ga prodavati ne smiju rasti, no prema najavama, Vlada će pomoći.

Ostaje još problem poduzetnika, oni čekaju sastanak ministara u Bruxellesu 30. rujna. "Neke se države, a između njih Hrvatska, zalažu za ograničenje cijene plina što je po meni najbolje", kazao je premijer Andrej Plenković.

Inače, ono što dogovore odnosit će se i na škole, vrtiće, bolnice, odnosno ustanove koje su za struju dobile novu kategoriju.