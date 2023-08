Brojni čitatelji i građani Zagreba javili su se RTL-u jer ne znaju kojim trasama prometuju tramvaji dok je u tijeku sanacija na Savskoj cesti, prenosi Danas.hr. Posebno se to odnosi na starije, bake i djedove, kojima je potrebno pomoći i uputiti ih kuda koji tramvaj vozi.

Kao i svako ljeto do sad, u Zagrebu su radovi, a mnogim Zagrepčanima to stvara problem zbog javnog prijevoza. Nekima od njih promaknula je i vijest o sanaciji nadvožnjaka na Savskoj cesti, kod Jukićeve ulice.

Noćne linije putuju redovim trasama

ZET je o radovima obavijestio građane prošlog petka, no mnogi to nisu vidjeli. Evo kojim trasama će prometovati tramvaji od danas, 1. kolovoza, pa sve do nedjelje 27. kolovoza.

Linija 4: Savski most - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Branimirova - Draškovićeva - Vlaška – Dubec

Linija 9: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Branimirova - Draškovićeva - Trg žrtava fašizma – Borongaj

Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Šubićeva - Kvaternikov trg – Dubrava

Linija 13: Kvaternikov trg - Šubićeva - Trg žrtava fašizma - Trg hrvatskih velikana - Trg bana Josipa Jelačića - Frankopanska - Jukićeva – Zapadni kolodvor

Linija 14: Mihaljevac - Draškovićeva - Glavni kolodvor - Trg bana Josipa Jelačića - Frankopanska - Jukićeva - Zapadni kolodvor

Linija 17: Prečko - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Branimirova - Draškovićeva - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Noćne tramvajske linije prometuju redovnim trasama.