Ovogodišnji sastanak na vrhu Procesa Brod-Brijuni na kojem sudjeluju predsjednik Republike Albanije, članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjednik Crne Gore, predsjednica Republike Kosovo, predsjednik Republike Sjeverne Makedonije i predsjednik Republike Srbije, ostao je bez službene deklaracije i to zbog situacije u BiH, doznaje neslužbeno RTL.

U dio deklaracije koji se odnosio na BiH, Hrvatska je (kao supredsjedatelj) dodala i stav o izbornoj reformi: "Legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda na svim razinama vlasti u BiH ključno je za stabilnost države, kao i iskrena predanost svih političkih lidera procesu izbornih reformi u punom suglasju s EU standardima", stoji u deklaraciji.

No, predstavnici BiH, bošnjački točnije, nisu se složili s tim i ne žele to isto u deklaraciji. S druge strane, Hrvatska ne želi deklaraciju bez toga, pogotovo ne jer je predsjednik i ranije govorio da RH ne može prihvatiti nikakav međunarodni dokument o BiH u kojemu se ne ističe konstitutivnost sva tri naroda u BiH.

Budući da se nije postigla suglasnost, odlučeno je da neće biti deklaracije.

Prošlogodišnje trzavice

Prošlogodišnji susret nije protekao ništa mirnije. Tada je Borut Pahor u deklaraciju pokušao dodati dio o nepromijenjenosti granica BiH, no usprotivio se Aleksandar Vučić koji se pitao zašto to nije doneseno kada se raspadala SFRJ ili za vrijeme secesije Kosova. Naposljetku je taj dio izbačen iz deklaracije, no ipak je potpisana. Ove godine, u potpunosti se odustalo od iste, kako se čini.

Podsjetimo, sastanci na vrhu Procesa Brdo-Brijuni održavaju se već godinama na inicijativu Hrvatske i Slovenije kao članica Europske unije, i to s ciljem unapređenja međusobne suradnje zemalja u jugoistočnoj Europi i ubrzavanja procesa europskih integracija ostalih zemalja regije među kojima neke već pregovaraju o članstvu u Europskoj uniji ili imaju status kandidata za članstvo u EU.