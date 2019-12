ZBOG RATA NA DESNICI MILANOVIĆ MIJENJA TAKTIKU: Neće više udarati po Plenkoviću, ima novi plan za drugi krug, ali i jedan problem

U drugom krugu SDP-ovci bi voljeli vidjeti aktualnu predsjednicu, smatraju kako s njom Milanović ima veliku šansu postati predsjednik

“Imamo šest temeljnih poruka koje pokrivaju relevantne teme, Zoran to komunicira na svim skupovima i nastavit će u tom smjeru bez obaziranja na druge protukandidate”, izjavili su u stožeru Zorana Milanovića, kandidata SDP-a i još 12 lijevo-centrističkih stranaka. Naime, dosad je Milanović žestoko napadao Kolindu Grabar-Kitarović, premijera Plenkovića i HDZ jer je svjestan da napadom na HDZ i Plenkovića samo umjesto sebe gura Miroslava Škoru u drugi krug.

Shvatio je da ne stoji Plenkovićevo parafraziranje Sanadera kako je svaki glas za Škoru glas za Milanovića, piše Jutarnji. U stožeru sada najavljuju kako će do prvog kruga izbora Milanović provoditi afirmativnu kampanju, promovirajući svojih šest poruka – moderna Hrvatska, neovisno pravosuđe, pravo žena na izbor, zaštita ljudskih prava, vanjska politika sa stavom, zelena ekonomija. Neće se obazirati na druge kandidate, dodaje Jutarnji.

‘Nema se on što petljati u rat na desnici’

Isto ponavljaju i SDP-ovci. Jedan od njih, inače blizak Milanoviću, za Jutarnji je rekao kako se on nema što petljati u rat na desnci već mora pričati isključivo o vrijednostima za koje se zalaže.

“Nema on što spominjati Kolindu i Škoru i ne treba se petljati u njihov sukob jer sada se mora obraćati biračima ljevice i centra, a ne desnog centra. A za drugi krug će se strategija znati kada uopće vidimo tko će se s njim naći u drugom krugu”, rekao je SDP-ovac.

SDP navija da Kolinda uđe u drugi krug

U drugom krugu SDP-ovci bi voljeli vidjeti aktualnu predsjednicu, smatraju kako s njom Milanović ima veliku šansu postati predsjednik, dok bi mu Škoro bio teži protivnik. “Navijamo da Kolinda uđe u drugi krug”, kaže jedan SDP-ovac.

Drugi kaže kako je normalno da je Milanović nekad napadao HDZ, no nada se da će se sada okrenuti isključivo govorenju o svojim stavovima i afirmativnoj kampanji.

“To naprosto nije njegovo društvo i ne treba se u to petljati. Legitimno je ovo što rade Škoro i Kolinda, ali mi moramo nastaviti kampanju prema biračima i to nije neki zaokret, normalno je da nekada ako imate problem, komunicirate ga u odnosu na one koji su zaslužni za njega”, izjavio je SDP-ovac.

Analitičar: Milanović je u opasnosti

Politički analitičar Ivica Relković upozorio je kako je Milanović u opasnosti zbog činjenice što je u fokusu predsjedničke utrke bitka na desnici, posebno borba za glasove HDZ-ovih birača između Škore i Plenkovića.

“Dosad smo u kampanjama u pravilu imali lijevo-desnu homogenizaciju biračkog tijela, dakle situacije da rastu i lijevi i desni kandidat (ili stranka) kada se događa velika homogenizacija biračkog tijela. Sada to nije tako jer imamo rat na desnici gdje se događa dvostruka homogenizacija desnog biračkog tijela i potencijalna pasivizacija lijevih birača. Jer lijevo biračko tijelo može reći: ‘Ovo nije naš rat, mi ćemo se potući s desnicom tek u drugom krugu”, mišljenja je Relković.

Navodi kako Milanoviću prijeti opasnost povećanja ukupnog broja desnih birača, ali i opasnosti izjednačavanja rejtinga Škore i aktualne predsjednice.

“Ako se desno biračko tijelo dodatno i značajno motivira, a lijevo ne izađe u punom opsegu, Milanović će s današnjih 24-25 posto podrške pasti za dva-tri postotna poena u odnosu na Grabar-Kitarović i Škoru. A kako su sve troje blizu u anketama, za Milanovića postoji opasnost da ga oboje preteknu i da on uopće ne uđe u drugi krug”, kaže Relković.

Milanovićeva pogreška

Ističe kako Milanović strašno griješi napadajući Plenkovića da nije pravi HDZ-ovac te da ne voli Tuđmana. “Time zapravo pomaže Škori da preskoči Kolindu. Milanović bi trebao govoriti svojim biračima ‘ne miješajmo se u rat na desnici, ali budimo ozbiljni i izađimo svi na izbore”, kaže Relković.

Milanovićev put prema drugom krugu može zaustaviti i problem više manjih lijevih kandidata lijevog centra koji mu mogu uzeti taman toliko postotnih poena u prvom krugu da ni ne uđe u drugi. To bi za njega značio velik poraz, a SDP-u nove sukobe i podjele, piše Jutarnji.

Svi kandidati, osim Đapića, uzimaju Milanoviću puno više nego Kolindi ili Škori. Profil kandidata je takav da zapravo svi ostali hvataju ponajviše centrističke i/ili lijeve birače. Milanoviću prijeti realna opasnost da sa 24-25 padne na oko 20 posto ako lijevi kandidati – Katarina Peović, Dalija Orešković i Dario Juričan – narastu svaki za samo jedan ili dva postotna poena. A s 20 posto više ne može sa sigurnošću računati da će ući u drugi krug”, zaključio je Relković.

SDP vjeruje da će Milanović ući u drugi krug

Milanovićev stožer i SDP niti ne pomišljaju na taj scenarij, iako su svjesni kako će im manji kandidati oteti dio glasova. “On ima svojih od 25 do 27 posto glasova, trendovi su dobri i sigurno ulazi u drugi krug. Mi više ne gledamo samo na drugi krug već na njegovu pobjedu, što bi bilo odlično i za SDP i za pobjedu građanske Hrvatske”, izjavio je izvor iz SDP-a.

‘Ovo je prijelomni trenutak za Hrvatsku’

I drugi sugovornik iz stranke smatra kako je ovo prijeloman trenutak za Hrvatsku jer građani sada biraju između liberalne i desne Hrvatske.

“Naravno da svaki glas nekom manjem kandidatu slabi tu liberalnu frontu i svatko treba razmisliti hoće li glasovati za kandidata lijevog centra koji može pobijediti desnicu, ili će raspršiti glasove pa ćemo imati dva desna kandidata. Ako Milanović ne pobijedi, onda će i SDP krenuti nizbrdo. U stranci nema nikakvih crnih labudova, ne naziru se ni ‘crni vrapčići’, dapače, velika većina ljudi shvaća da kroz Milanovićevu pobjedu svi u stranci profitiraju”, zaključio je SDP-ovac.