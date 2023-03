Zbog radova na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići kroz tunele Mala Kapela, Sveti Rok i Konjsko vozi se jednom tunelskom cijevi, dvosmjerno, a danas počinju radovi na Sljemenskoj cesti, koji će trajati do 30 svibnja, izvijestio je u utorak Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog radova od danas, 14. ožujka, do 30. svibnja, Sljemenska cesta u Zagrebu bit će zatvorena radnim danima od ponedjeljka do petka od 8 sati do 17 sati, na dijelu od Ulice Bliznec (Pilana Bliznec) do objekta Stara Lugarnica (smjer iz grada Zagreba prema vrhu Sljeme).

Obilazak: Sljemenska cesta–Bliznec–Markuševečka–Vida Ročića–Miroševečka–Sunekova–Dankovečka–Ulica Dubrava–Zagrebačka–Bistrička–Kašinska–Vugrovečka–Zlatarska- Glavna–Otta Habeka–Kralji–I. Mažuranića–Sv. Matej–Gornja Stubica–Donja Stubica–Stubičke Toplice–Pila–Sljeme–Sljemenska cesta.

Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna je zimska oprema u Lici.

Velike gužve na jednoj granici

Do 18. ožujka zbog izgradnje rotora na Odvojku Staro Pračno iz Siska za Staro Pračno i obratno vozi se obilazno: Sela – Žažina – Vurot – Stara Drenčina – Staro Pračno. Za dio naselja Staro Pračno obilazak je preko gradilišta, a tranzitni i teretni promet iz smjera Petrinje preusmjeren je državnom cestom DC30 do Žažine i dalje DC36 do Siska i obratno.

U prekidu su trajektne linije: Lopar-Valbiska i Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ te katamaranske linije Lastovo-Korčula-Dubrovnik, Novalja-Rab-Rijeka.

Na graničnom prijelazu sa Srbijom Tovarnik (Šid) teretna vozila čekaju 7 sati na ulazu. Na ostalim graničnim prijelazima nema dojava o dužim čekanjima.