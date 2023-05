Zbog radova na revitalizaciji vrelovoda na Horvaćanskoj cesti u Zagrebu, iz Ureda gradonačelnika izvijestili su da će biti uspostavljeno nekoliko privremenih regulacija prometa.

Raskrižje Ferdinanda Budickog/Horvaćanska

Za potrebe izvođenja radova raskrižjem Ferdinanda Budickog/Horvaćanska od petka 19. 05. od 9,00 sati do utorka 23. 05. 2023. do 4,00 sata bit će onemogućeno prometovanje i kretanje pješaka i biciklista po sjevernom nogostupu navedenog raskrižja.

Obilazni pravac je: F. Budickog – Kružna – Hrgovići (sjever) – Zagrebačka – Hrvatskog Sokola – Horvaćanska

Raskrižje Hrgovići/Horvaćanska

Za potrebe izvođenja radova na raskrižju Hrgovići/Horvaćanska (sjeverni dio) od petka 19. 05. od 9,00 sati do utorka 23. 05. 2023. do 4,00 sata bit će onemogućeno prometovanje te kretanje pješaka i biciklista po sjevernom nogostupu navedenog raskrižja.

Obilazni pravac je Hrgovići – Zagrebačka – Hrvatskog Sokola – Horvaćanska.

Horvaćanska, od F. Budickog do ulice Hrgovići

Za potrebe izvođenja radova na Horvaćanskoj cesti (sjeverni i južni kolnik) na dijelu od Ulice Ferdinanda Budickog do Ulice Hrgovići od utorka 23. 05. od 9,00 sati do utorka 06. 06. 2023. do 4,00 sata bit će zatvorena za sav promet. Napominjemo da će za vrijeme navedenih radova javni prijevoz putnika (tramvaj) odvijati nesmetano.

Obilazni pravac je Horvaćanska – Hrvatskog Sokola – Zagrebačka – Hrgovići – Horvaćanska i obratno.

Za vrijeme svih navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenim regulacijama. Iz Grada su zamolili sugrađane za razumijevanje.