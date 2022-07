Više od 40 tisuća stanovnika Cetinske krajine, omiškog zaleđa, Dugopolja i Muća sinoć je ostalo bez pitke vode, kaže se u prilogu RTL-a Danas. Razlog je puknuće cijevi. Radilo se cijelu noć, a do građana se pitka voda dopremala cisternama. Mnogi u prvi tren nisu ni znali što se dogodilo. Shvatili su tek kada im je voda poplavila kuće i okućnice.

"To je naglo puklo, ja sam mislio potres, stotine potresa. Kad je to jedanput voda buknula, digla asfalt, digla sve živo i rekao bih - potres je nula. Ma i gore, pet metara je bio kad je to puklo gore", kaže Milan Belajić iz Rude.

Voda rušila sve pred sobom

Ogromna količina vode rušila je sve pred sobom. Milanu su poplavile dvije kuće, a uništeni su mu i poljoprivredni nasadi. Za sve krivi dotrajalost azbestnih cijevi koje su ugrađene u prometnicu dok je još bio dijete.

Radnici cetinskog Vodovoda cijelu su noć radili na sanaciji cijevi. Nova je spojena tek u zoru, ali velik dio Dalmatinske zagore i dalje nema vodu. Cisterne su jedini spas.

"Strpljen spašen. Evo ništa lipo došla u grad. Sad ću napunit boce vodom u općini", kaže Mare iz Otoka.

Postoji opasnost nove havarije

Pola stoljeća stari magistralni cjevovod, uz to azbestno-cementni, nesiguran je i godinama se već govori o potrebi njegove obnove.

"Najvažnije je da je voda protekla da ona teče do krajnjih korisnika. Sama cesta je oštećena naravno, nastojat ćemo to sanirat na najbolji način", kazao je za RTL Dušan Đula, načelnik općine Otok.

Sustav vodoopskrbe se puni cijeli dan. U Vodovodu su oprezni, jer postoji opasnost od hidrauličnih udara, koji bi mogli izazvati nove havarije.

"Sustav punimo polako. Određena mjesta na uslužnom području naše firme već imaju vodu dok bi cjelokupno područje, i splitsko i omiško zaleđe trebalo u popodnevnim satima imati vodu", govori Josip Mioč, direktor Vodovoda i odvodnje cetinske krajine.

Bulj: Vrijeme je da se napravi alternativni pravac

Normalizacija opskrbe vodom očekuje se oko 21 sat. Situaciju je za RTL Danas prokomentirao i gradonačelnik Sinja Miro Bulj.

"Vodovod je star 50 godina i više. Vrijeme je da se napravi alternativni pravac koji će biti u skladu s propisima i to ne samo u Sinju već i u cijelom Splitskom zaleđu. U skoroj budućnosti i cijeli Splitski bazen. Cetina je naša duša, ona je najsvetije i najbolje što možemo imati. Imamo dovoljno vode i električnu energiju iz pet hidrocentrala", rekao je.

Dodao je da trenutno imaju poskupljenje vode od 500 posto, te da mjesecima o tome pokušava razgovarati s ministrom i premijerom, no nitko mu ne odgovara na upit.

"Sinjskom vodovodu je poslana ovrha od odvjetničkog ureda Krune Peronje, mecene HDZ-a, jer isključivo politički žele uništiti naše bogatstvo", tvrdi.

Komentirao je i projekt aglomeracije Sinj koji je trenutno u izgradnji.

"To je bitno za zaštitu Cetine. Ovo je ozbiljan projekt. Vrijeme je da napravimo alternativni pravac jer je Split u problemu", rekao je.