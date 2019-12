RUSKI PIJANIST POKAZAO UREĐAJ ZA KOJI SU SLOVENCI MISLILI DA JE BOMBA: ‘Zatvorili su granicu na Bregani. Bacili su me na pod, licem prema dolje’

Uređaj za tonsko ugađanje klavira imao je u kutiji koja se nalazila u njegovoj putnoj torbi

Slovenski granični policajci danas su na Bregani/Obrežju digli pravu uzbunu zbog čega je granični prijelaz neko vrijeme bio zatvoren za sav promet. Nakon što su pregledali prtljagu autobusa koji je iz Hrvatske ulazio u Sloveniju, skener im je pokazao da bi se u jednom kovčegu mogla nalaziti bomba.

Ubrzo se uspostavilo da je uzbuna bila lažna. U kovčegu nije bila bomba nego štimer za klavir. Sve je to sa sobom nosio slavni ruski pijanist Andrej Gugnin (32).

Uređaj za tonsko ugađanje klavira imao je u kutiji koja se nalazila u njegovoj putnoj torbi, pišu 24sata. Budući da se slovenskim graničnim policajcima taj uređaj tijekom rendgenskog pregleda učinio sumnjivim, autobus je zaustavljen, a putnik je priveden, navodno u lisičinama.

‘Bilo je zabavno…kasnije…’

Pijanist je na Facebooku objavio fotografiju “naprave” uz komentar:

“Bilo je zabavno. Kasnije. Na početku je bilo strašno.”

‘Da sam na njihovom mjestu, i ja bih pomislio da je bomba’

“Zadržali su me na granici između Slovenije i Hrvatske. Policajci su mi stavili ruke na leđa i bacili me na zemlju licem prema dolje. Granica je bila zatvorena dva sata, formirale su se duge kolone vozila s obje strane. Moju djevojku posebno su ispitivali. Nazvala je kasnije ruski konzulat u Ljubljani gdje su joj rekli da trenutačno od policije ništa ne mogu doznati. Držali su me dva sata bez ikakvog objašnjenja”, napisao je Gugnin i dodao:

“Kako nisu smjeli otvarati moju prtljagu, čekao se stručnjak iz Ljubljane. Kad je stigao postalo mi je jasno u čemu je problem – uređaj Airturn 105, koja ima mnoge dijelove koji podsjećaju na nešto sumnjivo”, piše Gugnin.

Naglasaša kako su mu se slovenski policajci nakon svega ispričali i kupili mu kavu. Bili su prijateljski raspoloženi.

“Pokazali su mi rendgensku snimku i objasnili zašto im je sve izgledao sumnjivo. Da budem iskren, mislim da bih i sam slično postupio”, zaključuje pijanist.

Autobus vozio za Torino

Flixbusov autobus, kako javljaju slovenski mediji, prometovao je na liniji iz Zagreba u Torino.

Andrej Gugnin rođen je 1987. godine. Diplomirao je na Moskovskom državnom konzervatoriju P. I. Čajkovski kod Vere Gornostajeve, nakon čega dobiva poziv da se kao redovni član pridruži programu Moskovskog filharmonijskog društva za mlade glazbene talente pod nazivom Zvijezde 21. stoljeća. Od 2016. studira na Međunarodnoj pijanističkoj akademiji Lago di Como kod Stanislava Judeniča i Williama Naboréa.

Redovito svira na turnejama, održava recitale, nastupa kao komorni glazbenik te solist uz orkestar u više od dvadeset zemalja, u poznatim koncertnim prostorima kao što su Musikverein u Beču, Carnegie Hall u New Yorku, Abravanel Hall u Salt Lake Cityju, Sydney Opera House, Eastman School of Music, Velika dvorana Moskovskog državnog konzervatorija, Koncertna dvorana P. I. Čajkovski u Moskvi, Tajlandski kulturni centar, Muzej Louvre, HNK u Zagrebu i dr.

Čest je hrvatski gost otkada je 2011. godine osvojio drugu nagradu na Međunarodnom pijanističkom natjecanju Svetislav Stančić.