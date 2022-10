Na okretištu tramvaja u Zapruđu tramvaji linija 6, 7 i 8 privremeno ne prometuju Novim Zagrebom zbog prometne nesreće, piše Večernji list.

Tramvaji linije 6 od Autobusnog kolodvora prometuju do Žitnjaka, tramvaji linije 7 od Autobusnog kolodvora prometuju Ulicom grada Vukovara do Savskog mosta te tramvaji linije 8 prometuju od Autobusnog kolodvora do Heinzelove. Uvedena je izvanredna autobusna linija za Novi Zagreb, s početnim i krajnjim stajalištem na križanju Ulice grada Vukovara i Avenije Marina Držića.

Kaos i na A3

Iz HAK-a su izvijestili i o prometnoj nesreći na autocesti A3 na 34+700 km između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine 80 km/h, navode na službenim stranicama HAK-a.