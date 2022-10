Vršnjačko nasilje u Dugom Selu zgrozio je javnost kada je skupina maskiranih dječaka pretukla je jednoga koji je sjedio ispred zgrade škole.

Otac pretučenog dječaka odlučio je da će o svemu progovoriti javno, a u rješavanje problema uključila se i gradska administracija. Gradonačelnik Nenad Panian je zbog ovog slučaja sazvao konferenciju za medije.

"Teško mi je i tužno bilo u nedjelju dopisivati se s ocem. I ja sam to proživio. Svi smo to proživjeli koji smo imali, kako bi rekli, normalnu djecu", rekao je na početku.

"Tužan sam što se to događa. Sporadično, ali se događa. Ali kada se počne događati češće, javnost se digne. Javnost se mora dignuti. Moraju znati što rade institucije. U ovom, kao i prošlom, institucije su odradile svoj posao po zakonu. Puno toga ne može ići u javnost zbog kaznenog postupka. Ali i u slučaju u kolovozu i u ovom, svi su promptno reagirali", rekao je.

Siguran grad

"Tužno je to što skupina mladića i njihovih roditelja ne znaju što rade. Tužno je što neki roditelji nisu odgojitelji nego slučajno prolaznici. Kad se ovako nešto događa, ja uvijek krivim samo roditelje. Mi smo društvo u cjelini kakvo jesmo, ali roditelji su ti koji moraju paziti ina svoju djecu do 18. godine. To je njihova obaveza", kaže gradonačelnik.

Pozvao je društvo da pazi na sve svoje članove, pa i mlade. Pozvao je i civilne udruge da se više počnu baviti mladima, odnosima u društvu, da se smire tenzije, da smire maloljetnike koji su, kako se izrazio, maskirani krenuli u boj. "Kukavice. Ja namjerno nisam ništa pisao po društvenim mrežama jer u zadnje vrijeme to dovodi do samo još većih frustracija. Čekao sam relevantne informacije", rekao je i dodao da je Dugo Selo siguran grad.

"Nemojte odustati od svog djeteta. Ovdje su očito odustali od svog djeteta. Oni su snimali taj događaj. Zašto? Da budu popularni. I ovo tu im daje na popularnosti. Na nama je da im pomognemo. Ja ih ne osuđujem. Na nama je da im pomognemo", dodao je gradonačelnik.

Sustavni problem

Dodao je da ne zna tko su napadači. "Ja ne znam. Ja bih volio znati. Ponudio bih se da razgovaram s njima. Volio bih da se ti roditelji sami jave", kazao je gradonačelnik. Priznao je kako u gradu nema dovoljno policajaca. Kaže da bi volio da postoje kvartovski policajci, ali da je to sustavni problem.

Podsjetimo, petnaestogodišnji Leon, žrtva vršnjačkog nasilja odlučio je progovoriti o svemu što se dogodilo. "Mi smo se družili, ničim izazvani prišli su nam počinitelji, prvo su nas zadirkivali i postavljali čudna pitanja poput "Jesmo li kršteni?", "Za koga navijamo?" i "Zašto imam dugu kosu?", rekao je Leon.

Jedan od počinitelja im je prišao i zatražio cigaretu te zaprijetio da će Leon i prijatelji dobiti batina. "Ja sam pitao je li to prijetnja i ako jest, da ću nazvati policiju. Nakon toga je došao maskirani napadač. Kad sam počeo upisivati broj policije, on mi je pokušao oteti mobitel. Nisam mu dopustio i nakon toga sam primio udarac“, rekao je Leon koji je zadobio ozljede oka i vilice.