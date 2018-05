ZBOG OVOG JE ČOVJEKA DALIĆ LAGALA: Odvjetnika po kojem su zvali lex Agrokor, odvjetnička je komora kaznila još 2012.

Nepoznat široj i stručnoj javnosti, prijatelj Emila Tedeschija, 2012. kažnjen u Hrvatskoj odvjetničkoj komori, sada je opet predmet izvida HOKa ali i cijele hrvatske javnosti nakon što je u mailovima ministrice Dalić otkriveno da su lex Agrokor nazivali ‘Šavorićevim zakonom’

Afera Hotmail, odnosno privatna mail korespodencija potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić s timom odabranih suradnika na izradi lex Agrokor stavila je pod reflektore javnosti i Borisa Šavorića, odvjetnika koji nije bio viđenije lice u selebriti rubrikama domaćih revija. Mnogi od najbogatijih i najpoznatijih hrvatskih odvjetnika, oni u top 10, odavno su postali i hrvatska elita, oni čije se prisustvo bilježi na značajnim eventima, čije se odjevne kombinacije brižno analiziraju.

Boris Šavorić nije bio u tom društvu. Ali kada je, primjerice, portal direktno.hr, u travnju 2017. radio ljestvicu top 20 najbogatijih hrvatskih odvjetnika – naravno, prema javnodostupnim podacima – Odvjetničko društvo Šavorić i partneri bilo je na 10 mjestu. Bila je to ljestvica na temelju rezultata iz 2015. godine. Tada je zabilježen prihod od 14,7 milijuna kuna, što je bio pad od 6,1 posto, i neto dobit od 5,56 milijuna kuna, što je pak bio skok od impresivnih 139 posto.

Službeno se odvjetnički ured Šavorić i partneri predstavlja kao društvo specijalizirano za rad s inozemnim investitorima, za spajanja i preuzimanja te restrukturiranja kompanija. Boris Šavorić je svojedobno dobio priznanje Svjetske banke za rad i doprinos u Investing Across Borders, a među klijentima njegovoj odvjetničkog društva ističu se: Erste Bank, Volkswagen, Adidas, Ebrd, Goldman Sachs, Addiko Bank, Grupa Zagrebačke banke, PBZ, Atlantic grupa i mnogih drugih. Posebno je za slučaj Agrokor bilo važno da je odvjetničko društvo Šavorić i partneri radilo i za VTB banku, rusku banku koja je bila jedan od najvećih vjerovnika u Agrokoru, u trenutku kolapsa tvrtke.



Najbliži Ramljakov suradnik

2016. ured Šavorić i partneri završili su s prihodom od 17 milijuna kuna. Za 2017. bilježi im se rast prihoda sa 17 na 19 milijuna kuna, objavljuje tportal. A to je lijepih 11 posto rasta. Već u travnju 2017. pisalo se da je Boris Šavorić “odnedavno angažiran i kao najbliži suradnik Vladinog povjerenika Ante Ramljaka“. Neslužbeno se već tada govorilo da je Boris Šavorić bio dio tog prvog, tajnog tima Martine Dalić za izradu lex Agrokora. Da je bio dio ekipe, da je sudjelovao na okupljanjima za odabrane u Okrugljaku, da je desna ruka Ramljaku, da je ključna osoba za sva pravna pitanja.

Prema jednoj verziji došao je preko dečkiju iz InterCapitala, jer su oni već ranije radili s njime, a prema drugim izvorima, znali su se i direktno, iz neformalnih poslovno-bankarskih krugova u kojima se Dalić suvereno kretala već dva desetljeća. Nakon što je Peđa Grbin, SDP-ov saborski zastupnik postavio javno pitanje je li točno da je na izradi lex Agrokora radio odvjetnik koji je ujedno radio i za jednog od najvećih Agrokorovih vjerovanika, rusku VTB banku, Šavorić iznenada, formalno, nestaje iz službenih kombinacija.

Ramljakov savjetnik bio je (na papiru) samo deset dana, a nakon toga Agrokor službeno uzimaju za pravne savjetnike britanski Kirkland&Elli Inetrnational, odvjetničko društvo Gajski, Grlić, Prka i partneri, Odvjetničko društvo Veselinović, Odvjetničko društvo Bogdanović, Dolički i partneri itd.

‘Šavorićev zakon’

Službeno ga, dakle, nije bilo, a ministrica Dalić na saborskom Odobru za gospodarstvo u veljači ove godine odgovorila je da je njezina veza sa Šavorićem “nikakva”. No, nađen je opet, i to jako, u mailovima ministrice Dalić. Upravo on je osoba zbog koje je ministrica Dalić lagala. Mailovi naime otkrivaju da su vrlo intenzivno surađivali, i ne samo to – da je njezin neformalni kružok zapravo radnu verziju lex Agrokora smatrao Šavorićevim zakonom.

“Jesi napisao Šavorićev zakon:)”, upitao je u mailu kojeg je objavio index Tonći Korunić iz InterCapitala Borisa Šavorića 10. ožujka prošle godine. Malo kasnije uključila se i ministrica Dalić. Kratko, ali jasno: “Šavorićev zakon, mašala.” Šavorić, iako licem nepoznat širkoj javnosti, prisustan je u zagrebačkim elitnim krugovima, kažu da je osobni prijatelj Emila Tedeschija, predsjednik je zagrebačkog Rotary kluba, član predsjedništva hokejaškog kluba Medveščak.

‘Što je on napisao?’

Mnogi odvjetnici ili pravnici s kojima smo danas razgovarali odgovaraju da ne poznaju Borisa Šavorića, da im nisu ni poznati njegovi odvjetnički radovi. “Istaknite slobodno da je on nepoznat i stručnoj javnosti. Što je on napisao?”, dodaje jedna poznata zagrebačka odvjetnica.

Jedan pravnik pak smatra da Šavorić osobno niti nije napisao ovo. Uostalom, kaže, bilo koji ozbiljan pravnik, odvjetnik, ne bi pristao sudjelovati u ovome. “No, bio je dio ekipe, to sigurno.” Danas se prepričava i zgoda s jednog partya na kojem je odvjetnik Šavorić, nakon što je popio koju čašicu, zabavljao društvo prepričavanjem zgoda iz kružoka ministrice Dalić, otprilike ono što se sada čita u mailovima, ali je tada bilo i onih koji su rekli da pretjeruje i da se prenemaže, da samo želi zabaviti publiku. Mailovi su sada potvrdili da razigrani Boris Šavorić nije pretjerivao.

Objavljeno je svojedobno da Hrvatska odvjetnička komora izviđa je li Tin Dolički možda u sukobu interesa jer je prvo u vjerovničkom vijeću zastupao američki fond Knighthead, a potom je postao pravni savjetnik u Agrokoru, te je li sporno što su Šavorić i partneri najprije zastupali rusku banku VTB a potom sudjelovali u izradi lex Agrokora. No, do danas nisu objavljeni rezultati izvida.

Alen Jakobović iz HOKa potvrđuje nam da ti izvidi još nisu završeni, ali i kaže da su u “završnoj fazi obrade”. Cijeli proces se otegnuo jer su zatražili podatke i od DORH-a, a od tada je prošlo već mjesec dana. Sada će u isti proces uključiti i otkrića o mailovima. Na pitanje kada bi se mogao očekivati pravorijek HOK-a, Jakobović odgovara da ovisi o tome kada će DORH poslati podatke, ali i o novim radnjama vezanima za upravo otkrivene mailove.

2012. kažnjen zbog ‘nelojalnosti u poslovanju’

Vrući mailovi Martine Dalić nesumnivo su veći izazov za HOK od prethodnih situacija. Kako rasplesti sudbinu odvjetnika koji je evidentno sudjelovao u neformalnoj grupi koja se bavila pisanjem zakona koji je poslije izglasavanja donio unosne poslove njemu, njegovim suradnicima (InterCapitalu) a ticala se i sudbine jednog od njegovih klijenata?

Borisu Šavoriću, ako i bude kažnje, ovo neće biti priva kazna. Otkrivamo da je 2012. Viši disciplinski sud HOK-a već kaznio Šavorića zbog teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva. Šavorića se teretilo jer je iskazao “nelojalnost u poslovanju svojim javnim istupom, s naglašenim isticanjem svojstava odvjetnika na način koji se može shvatiti kao reklamiranje”. Kazna je bila 20 tisuća kuna. Naravno, posve beznačajan iznos za odvjetnika koji se u međuvremenu možda već popeo koju stepenicu više na ljestvici top 10 najbolje plaćenih hrvatskih odvjetnika.