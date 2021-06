Istarski župan Boris Miletić pozvao je u subotu premijera Andreja Plenkovića da od odgovornih tijela EU zatraži da se epidemiološka slika za Hrvatsku u ECDC sustavu temelji na pojedinačnom stanju svake županije, a ne kao dosad na temelju podijele Hrvatske na četiri statističke regije.

Župan je u otvorenom pismu premijeru naveo da je Istra dovedena u nepovoljan položaj zbog prakse ECDC sustava (European Centre for Disease Prevention and Control) po kojoj se epidemiološka situacija u Hrvatskoj temelji na statističkim regijama, među kojima je i Jadranska Hrvatska sa svim svojim primorskim županijama od Istarske do Dubrovačko-neretvanske županije.

Slovenci donijeli novu mjeru

Miletić je upozorio da je slovenska Vlada temeljem toga, gledajući u cjelini čitavu Jadransku Hrvatsku kao "narančastu zonu" donijela novu mjeru po kojoj svi građani pri povratku moraju od danas u ponoć imati negativan antigenski test, ako nemaju potvrdu o cijepljenju.

Istarska županija je, kaže međutim župan već nekoliko tjedana u "zelenoj zoni" što se tiče incidencije zarazom covida-19 kao i u samom vrhu među županijama što se tiče procijepljenosti.

Zaključuje da je temeljem podjele po kojoj je svrstana u Jadransku Hrvatsku, koja trenutno ima status "narančaste" regije, Istarska županija, uz Primorsko-goransku i Dubrovačko-neretvansku koje su također "zelene", neopravdano kažnjena te uprosječena zbog pojedinih ostalih primorskih županija čija je epidemiološka slika znatno lošija.

Dodatni angažman za Slovence

Miletić je najavio da će se županija te županijski Stožer civilne zaštite, Nastavni zavod za javno zdravstvo i turistički sektor, uz postojećih tridesetak punktova za testiranje diljem Istre, dodatno angažirati kako bi se gostima iz Slovenije omogućila dodatna mjesta za testiranje i kako ne bi ugrozili odlične ovomjesečne turističke brojke.