ZBOG OVE TVRTKE LJUDI DOSELJAVAJU U VUKOVAR: Nude stipendije studentima, a zauzvrat ne traže skoro ništa

Code Consulting nudi stipendije studentima, plaća najam onima koji se presele u Vukovar, daje stimulativna primanja i privlači stručnjake

Vukovar je grad tragične prošlosti i ta tragedija se dalje nastavlja kroz narativ o Gradu kao mjestu stradanja, oduzimajući mu nepravedno sva ostala svojstva. Grad koji je jednom godišnje mjesto koje hodočasti cijela država, ostalih 364 dana živi svoj život koji, cijenama nekretnine govoreći, ne prelazi 600 eura po kvadratu, piše Vuk Tešija za Deutsche Welle.

Doživljavan samo kao memorijalno mjesto, malo je poznato da je to grad u kojem se nalazi jedna od najbrže rastućih tvrtki u jugoistočnoj Europi i da Vukovarsko-srijemska županija može ponuditi „know-how” ostatku Hrvatske za mnoge stvari.

U Vukovaru žive i ljudi koji pokreću stvari, poput Saše Salamona, vlasnik tvrtke Code Consulting (naslovna fotografija) koja od 2012. godine, kada je nastala, raste prosječnom brzinom od 30 posto godišnje i trenutno na svojim projektima zapošljava 60 ljudi.

I dok se u Vukovaru većina tvrtka suočava sa relnošću korona-krize koja ubija ili barem jako otežava svako poslovanje, Code Consulting ne brine oko svoje budućnosti. Osnovni posao tvrtke je programiranje, izrada aplikacija za web i smartphone, a većinu poslova rade za američko tržište, što donekle i objašnjava ovaj poslovni uspjeh.

Stipendije bez uvjetovanja

Većina aplikacija je vezana za medicinu, ali nisu usko specijalizirani i rade software i za sva druga područja. „Lijepo je raditi na takvim projektima koji pomažu ljudima. Tu postoji i dodatna motivacija za posao”, kaže Saša Salamon, mladoliki 39-godišnjak koji već ima značajno iskustvo iza sebe.

Tvrtka ima i problema, ali samo onih kadrovskih – kao i sve tvrtke u IT poslovanju, najveći im je problem naći dovoljno stručnih ljudi koji mogu kreativno rješiti probleme koji pred njih stave klijenti. Većina zaposlenih je iz Slavonije, ali za njih rade i ljude koji žive u drugim djelovima Hrvatske i izvan Hrvatske. Priroda posla je takva da su u Code Consultingu počeli raditi online davno prije pojave epidemije, pa posao nije vezan za mjesto. Iako imaju mali ured i u Zagrebu, glavni ured je u Vukovaru i tamo će i ostati.

Depopulacija je riječ koja opisuje istočnu Slavoniju zadnjih godina, ali u Code Consultingu svjedoče o suprotnom efektu. „Imamo ljudi od svugdje, neki su zbog posla i doselili u Vukovar iz drugih dijelova Hrvatske. Napravili smo koliko smo mogli da im pomognemo. Imamo za sada tri stana i plaćamo smještaj ljudima koji su doselili, da im bude lakši život i da ne moraju putovati”, objašnjava vukovarski IT-ovac Salamon svoju poslovno-kadrovsku politiku.

Regrutiranje dok su na fakultetu

Code Consulting ne samo da zapošljava ljude u Vukovaru, on ih i regrutira još dok su na fakultetu. Već treću godinu objavljuju natječaj za stipendije na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku. Nude stipendiju od 1200 kuna mjesečno kroz godinu dana i zauzvrat skoro ništa ni ne traže. Ovakav ležeran pristup si očito mogu dozvoliti jer je rad u tom timu nešto što mnogi studenti žele.

„Mi samo preporučamo studentima da 30 sati mjesečno posjete ured i vide kako je raditi u tom okruženju i s našim timovima. Ne vežemo ih nikakvim obavezama, ne moraju se zaposliti kod nas ako ne žele i ne moraju vratiti stipendiju ako žele raditi negdje drugdje. Ni nama ne trebaju ljudi koji ne žele raditi kod nas. Dajemo im tu opciju da probaju, da vide kako je raditi s nama. Većina tih studenata vrlo brzo preko studentskih ugovora počne raditi i više od 30 sati za nas. Sada smo baš zaposlili šest studenata koji su diplomirali. Automatski su zaposleni jer su već radili kod nas i već su „ušli” u posao i vidjeli su kako radimo”, kaže Salamon.

No i uz sve beneficije koje nude, teško je i dalje naći kvalitetne ljude koji razumiju posao. Od deset stipendija koje nude, nikada ne uspiju pronaći i deset studenata. Ujedno to je i jedan od najvećih problema s kojim se susreću, kaže Saša Salamon. Konstantna nestašica kvalitetnog kadra je kronična boljka IT industrije, ali Code Consulting taj problem rješava stipendiranjem, stimulirajućim primanjima, plaćanjem smještaja…

Iako trenutno najveći, nisu i jedini. U Vukovaru postoji nekoliko manjih tvrtki i pregršt mikro-tvrtki koje zapošljavaju jednu ili dvije osobe, u svakom slučaju očigledno je da se nešto događa.

IT-ovci se udružuju

Svjedoči to i prošlogodišnje osnivanje udruge VVIT (Vukovar – Vinkovci IT) koja okuplja IT-ovce iz Vukovarsko- srijemske županije. Kada se stvorila kritična masa ljudi koji su u tom poslu, pokušali su se okupiti i vidjeti kako pomoći jedni drugima. Cilj je da su ljudi upoznaju, umreže i vide koje sve oblike suradnje mogu postići kako bi bili konkuretniji i uspješniji. Ono neobično što se uočava kod ovih IT-ovaca je naglasak na kooperaciji među ljudima koji bi u nekom drugom svijetu bili jedan drugom konkurencija. To je razmišljanje u okvirama na koje nismo navikli, a to je možda i dio tajne njihovog uspjeha.

Isto tako, nije sav posao u Americi, često surađuju i sa lokalnom zajednicom, kao i sa Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije. No, zbog epidemiološke situacije trenutno je zastoj u sastancima VVIT-a, ali zasigurno će se o ovoj inicijativi još čuti kada se stvari normaliziraju.

Saša Salomon kaže da posla ima puno, čak i u ovoj krizi imaju privilegiju da mogu birati što će i s kim raditi. Malo je tvrtki koje to mogu reći u današnje vrijeme. „Ne jurimo ni rast ni nagrade, iako smo dobili i Zlatnu kunu, ali to su stvari koji same od sebe dođu. Nama je bitno da mi radimo ono što volimo i da je nama ugodno”, objašnjava vukovarski poduzetnik svoj pogled na ono što je postigao i izgradio.