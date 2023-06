Zbog olujnog vjetra autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Rovanjska i Sveti Rok otvorena je samo za osobna vozila, priopćio je Hrvatski autoklub (HAK).

Obilazak za ostale skupine je državnom cestom DC54 Maslenica-Zaton Obrovački ili DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin.

Na autocesti A7 Draga-Šmrika, državnoj cesti DC1 čvor Udbina-Klapavice, državnoj cesti između mjesta i čvora Križišće (DC99), lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) i Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Jak vjetar usporava promet na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i tunela Tuhobić. Vozi se uz ograničenje brzine, ali je autocesta otvorena za sve skupine vozila.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Pojačan je priljev vozila na naplati Lučko u smjeru Karlovca; povećana je gustoća prometa u smjeru mora, a povremeno se vozi usporeno u koloni u pokretu između Zagreba i Donje Zdenčine prema Karlovcu.

Na zagrebačkoj obilaznici iz smjera čvorova Zagreb Zapad i Buzin u smjeru naplate Lučko kolone su oko 1 km.

DHMZ: Umjereno do pretežno oblačno

U unutrašnjosti Hrvatske do sredine dana u subotu će biti umjereno do pretežno oblačno, još mjestimice s kišom, a zatim postupno kidanje naoblake, najavio je u subotu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Na Jadranu će biti djelomice sunčano, no lokalno su u Dalmaciji mogući pljuskovi s grmljavinom.

Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena do vrlo jaka bura, ponegdje i s olujnim udarima.

Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 24 do 27, u gorju niža, a na Jadranu od 28 do 31 stupanj Celzijev.