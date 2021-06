Tijekom ovog vikenda, 12. i 13. lipnja 2021. godine, odnosno u subotu i nedjelju, održat će se međunarodna automobilistička utrka na prometnicama na području Grada Jastrebarskog kao i Grada Zagreba (šira zona Bundeka, na Sljemenskoj cesti i državnoj cesti D29 od Kašine prema Mariji Bistrici) pod nazivom "47. INA Delta Rally 2021."

Upute koje je objavila PU zagrebačka pročitajte u nastavku:

"Radi osiguranja navedenih utrka uspostavit će se privremena regulacija prometa kojom je predviđena potpuna zabrana prometa za sva vozila i pješake:

u subotu 12. lipnja 2021. od 10 do 15 sati za potrebe održavanja "Shakedown-a":

Jastrebarsko: START: (Plešivica - raskrižje Ž3055 u smjeru Jurjevčana) – Jurjevčani (L31143) – Donja Plešivica (NC) – CILJ: Prilipje (raskrižje s Ž3055).

Obilazni pravac nije potreban.

Trasa Shakedowna Jastrebarsko

u subotu 12. lipnja 2021. od 17.15 do 22 sata za potrebe održavanja dva (2) brzinska ispita:

Jastrebarsko: START: Repišće (raskrižje s L31143 u smjeru Stankova) - Stankovo (NC) - Orešje Okićko (L31140) - Vlaškovec (L31140) - Donja Plešivica - Prilipje - Gornja Reka (L31138) - Vranov Dol (L31138) - Kupeč Dol (L31138) - Prodin Dol (L31138) - Ivančići - Kupeč Dol (NC).



Obilazni pravci: Repišće – Goli Vrh – Donji Desinić – Gornji Desinić – Jastrebarsko – Hrastje Plešivičko – Malunje – Prodin Dol i obrnuto.

u subotu, 12. lipnja 2021. od 17.30 do 22 sata za potrebe pregrupiranja vozila natjecatelja između dva brzinska ispita:

Jastrebarsko: Jastrebarsko (centar) - od raskrižja državne ceste D1, odnosno Ulice Vladka Mačeka i Ulice bana Josipa Jelačića do raskrižja državne ceste, odnosno Ulice Braće Kazić sa Zagrebačkom ulicom.

Trasa Jastrebarsko



Obilazni pravci u smjeru Karlovca: Jastrebarsko (D1), Ulica Vladka Mačeka - Ulica bana Josipa Jelačića - Zagrebačka - Ulica Braće Kazić.

Obilazni pravci u smjeru Zagreba: Jastrebarsko (D1), Ulica Braće Kazić – Ulica kralja Tomislava – Ulica Augusta Šenoe – Radnička cesta – (D1) Ulica Vladka Mačeka.

u subotu, 12. lipnja 2021. od 16 do 20 sati

Grad Zagreb: Most slobode, Avenija Većeslava Holjevca (od Slavonske avenije do Av. Dubrovnik), Antallova ulica, Ulica Damira Tomljanovića Gavrana (od Ul. E. Murtića do Av.V.Holjevca) i servisnim cestama i parkiralištima uz istočnu stranu Zagrebačkog velesajma.



Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u pravcu jug -sjever i obratno su: Avenija Dubrovnik - Most mladosti - Držićeva avenija - Ul. Grada Vukovara, Avenija Dubrovnik - Jadranski most - Savska cesta - Ul. Grada Vukovara.

TRASA NOVI ZAGREB



Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u pravcu istok - zapad i obratno su: Ulica Grada Vukovara od Savske do Držićeve, Slavonska avenija - Zagrebačka avenija - Ljubljanska avenija, Avenija Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe.

u nedjelju, 13. lipnja 2021. od 7 do 19 sati

Sljemenskom cestom od Blizneca do Šestinskog lagvića i Sljemenskom cestom od mjesta Pila preko Hunjke do Jaslica.



Policijski službenici će u dogovoru s organizatorom povremeno propuštati promet Sljemenskom cestom između brzinskih ispita prema sigurnosnoj procjeni i vremenu trajanja brzinskih ispita.

TRASA ŠESTINE



Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu su: Zagreb - Bistra - Stubičke Toplice, Zagreb - Sesvete - Sveti Ivan Zelina - Marija Bistrica

u nedjelju, 13. lipnja 2021. od 9 do 17.30 sati

Državnom cestom D29 od Kašine preko Laza Stubičkog do Laza Bistričkog.



Policijski službenici će u dogovoru s organizatorom povremeno propuštati promet državnom cestom preko Laza između brzinskih ispita prema sigurnosnoj procjeni i vremenu trajanja brzinskih ispita.

TRASA KAŠINA



Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu i obratno su: Zagreb - Sesvete - Belovar - Moravče - Laz Bistrički - Marija Bistrica.

Pozivamo sve građane i sudionike u prometu, koji se zateknu ili planiraju putovanje i kretanja navedenim trasama na kojima se održavaju navedeni "Shakedown" i brzinski ispiti, za razumijevanje i strpljenje kao i da koriste navedene alternativne pravce ako već moraju putovati navedenim prometnicama te da poštuju upute policijskih službenika, redarske službe organizatora, privremeno postavljenu prometnu signalizaciju, zapreke, ograde i trake upozorenja."