ZBOG NOVOG IZRAČUNA, TROŠARINE BI MOGLE DRASTIČNO PASTI: Evo koliko će pojeftiniti najpopularniji automobili u Hrvatskoj

Stiže nova uredba, cijene će padati

Ministarstvo financija prijedlogom nove uredbe o izračunu posebnog poreza na motorna vozila regulira izračun toga poreza s obzirom na prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2), ali i povećava vrijednost vozila za koja se ne plaća vrijednosna komponenta tog poreza, i to sa 150 tisuća na 200 tisuća kuna.

Prema izračunima Večernjeg lista vrlo tražena Suzuki Vitara 1,4 4WD HYBRID s Elegance+ opremom s prodajnom cijenom od 169.676 kuna sada ima trošarinu od 6045,29 kuna (prema NEDC-u 111 g/km), dok će prema novom izračunu, u kojem se više ne plaća trošarina prema vrijednosti već samo prema ispustu CO2 (prema WLTP-u 140 g/km), trošarina iznositi 3475 kuna.

Jeftinija i Škoda Octavia

Jeftiniji bi trebao biti i jedan od najčešćih automobila na našem tržištu Škoda Octavia. Današnja cijena za 2,0 TDI sa 115 KS i Active opremom do registracije iznosi 162.932 kune, od čega je 5677 kuna trošarine (NEDC 99 g/km CO2). Prema WLTP-u je ispust CO2 za taj auto porastao na 115 g/km, no prema novom izračunu je trošarina manja čak i prema tom ekološkom kriteriju, dok je prema vrijednosnom više ni nema, pa ukupno iznosi 2185 kuna. Nakon 1. siječnja 2021. taj bi auto trebao koštati 159.435 kuna, odnosno 3497 kuna manje nego sada. Za najpovoljniju verziju Renault Clija 1,0 SCe se očekuje pojeftinjenje. Trošarina sada iznosi 3455 kuna (NEDC 111 g/km CO2), dok bi prema novom izračunu (WLTP 116 g/km) trebala iznositi 970 kuna, pa bi umjesto sadašnje cijene od 93.500 kuna, do registracije trebao stajati 91.015 kuna.

Popularni VW T-Cross u 1,0 TSI Life verziji s 95 KS sada stoji 139.853 kune (NEDC 110 g/km CO2) od čega na trošarinu otpada 3320 kuna, a prema novom izračunu (WLTP 134 g/km CO2) trošarina bi trebala iznositi 2635 kuna, odnosno 685 kuna manje.

Četvrti najprodavaniji model kod nas ove godine Dacia Sandero je dobar primjer, koja u svojoj najjeftinijoj varijanti trenutačno do registracije košta 74.900 kuna. Na trošarinu prema NEDC izračunu s ispustom od 114 g/km u toj cijeni otpada 3860 kn, dok bi prema novom izračunu (WLTP 130 g/km) trebala biti 2075 kuna.