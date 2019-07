ZBOG NEVREMENA SE UMALO DOGODILA HAVARIJA: Kod Molata spašeno 58 osoba, većina su bila djeca

Središnjica za traganje i spašavanje na moru primila je sinoć više od 150 poziva zbog nevremena koje je poharalo jadransku obalu

Zbog kratkotrajnog, ali jakog nevremena na moru u noći od nedjelje na ponedjeljak, na području gotovo svih lučkih kapetanija dogodile su se pomorske nesreće manjeg ili većeg intenziteta – nasukanja i naplavljivanja, a kod Molata je spašeno 58 osoba, priopćeno je u ponedjeljak iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Tijekom noći u Središnjicu za spašavanje i traganje na moru (MRCC) Rijeka zaprimljeno je više od 150 poziva te je u koordinaciji s kapetanijama, pomorskom policijom i tvrtkama SeaHelp i Emergensea uspješno iskoordinirano na desetke izvanrednih događaja. Najviše pomorskih nesreća i nezgoda dogodilo se u Zadarskom arhipelagu, a Ministarstvo posebno ističe uspješnu spasilačku akciju 58 osoba, u najvećem broju djece.

MRCC Rijeka oko 22,30 sati zaprimila je, naime, dojavu iz ŽC 112 o nasukanju pet jedrilica s ukupno pedesetoro djece i šest odraslih osoba u uvali Jaz, sjeverni dio otoka Molata. Pokrenuta je koordinirana spasilačka akcija s Lučkom kapetanijom Zadar i zadarskom Pomorskom policijom. U vrlo kratkom roku s nasukanih brodica spašene je ukupno 56 osoba, koje su prevezene u Molat i sklonjene u prostorijama Mjesnog odbora.

Spašena djeca

Među spašenima su u najvećem broju djeca u dobi od 10 do 15 godina, državljani Italije i Švicarske, koji su spašeni zajedno sa šest članova posada pet nasukanih brodica, kao i dvoje državljana Hrvatske, koji su, na istoj poziciji uspjeli napustiti vlastito plovilo prije potonuća i na brodskom tenderu pričekati pomoć. Među spašenima nitko nije ozlijeđen, a nije uočeno niti onečišćenje mora. Svi spašeni trebali bi napustiti otok Molat danas, redovnom brzo-brodskom linijom za Zadar.

Gotovo istodobno u MRCC Rijeka zaprimljene su brojne dojave o pomorskim nezgodama. U Zadarskom arhipelagu na sve pozive odgovoreno je trenutno, po potrebi je angažirana pomoć posadama i plovilima. Najkritičnije razdoblje trajanja olujnog nevremena na moru trajalo je nekoliko sati, a spašavanja su okončana bez ljudskih žrtava i ozljeđenih. Danas se provode očevidi, a uklanjaju se potonula plovila te odsukavaju i stavljaju u tegalj oštećena. To organiziraju, provode i nadziru službenici Lučke kapetanije Zadar.

Nestali pa se vratili

U koordinaciji s kapetanijama, pomorskom policijom i tvrtkama SeaHelp i Emergensea i u drugim dijelovima Jadrana je uspješno iskoordinirano na desetke izvanrednih događaja. U Riječkom području od sinoć do jutros je na moru trajala potraga za sedam državljana Češke – jednim odraslim i šestero djece, koji su posljednji put viđeni u plovidbi između mjesnog kampa u Puntu i Stare Baške. Za nestalima su tragali uz spasilačku brodicu LI Novi Vinodolski, djelatnici tvrtke SeaHelp i jedna privatna brodica, dok je MRCC Rijeka s Policijskom upravom Primorsko – goranskom organizirala kopnenu potragu. Traganje do jutra nije rezultiralo, no u međuvremenu su iz kampa, odakle je nestanak dojavljen, javili kako su se svi vratili samostalno, čime je akcija traganja i spašavanja okončana. Uzroci nestanka utvrdit će se očevidom.

Također u području nadzora iz nadležnosti LK Rijeka zaprimljena je dojava o nasukanju tri plovila na otok Susak, a u spasilačkoj akciji angažirani su spasilačka brodica iz sastava LI Mali Lošinj i plovilo riječke Pomorske policije. Na poziciji nasukanja pronađeni su svi članovi posada, među kojima nitko nije ozlijeđen, niti je bilo onečišćenja mora. Vlasnicima i voditeljima plovila naloženo se komercijalno odsukavanje tijekom današnjeg dana, priopćili su iz Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.