Predsjednik ostaje kod svega što je rekao u svom posljednjem intervjuu

Iako se nagađalo kako bi se sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost mogla održati ovaj tjedan, kako doznaje N1 iz Ureda predsjednika, do ovog trenutka i dalje nema dogovora. Predsjednik ostaje kod svega što je rekao u svom posljednjem intervjuu.

U intervju, Predsjednik je optuživao Vladu za “smiješne igrice”, ističe kako formalno nije dobio ništa, a osvrnuo se i na objave glasnogovornika Vlade da je poziv na sjednicu VNS-a dostavljen. “Drugi put nek dopis pošalju preko kotlovnice s kantom ugljena”, poručuje. Na pitanje hoće li on reći to da Plenković želi mimo njega uređivati pitanja od nacionalne sigurnosti odgovorio je: ‘Apsolutno. Zar to nije očito’., dodajući kako to neće moćui jer je “on ovdje da brani demokraciju”.

‘Nisam gledao ali vidim banalizaciju’

Premijer mu je odgovorio da iako “nije gledao Milanovićev intervju, ali vidim banalizaciju jednostavnih tema. Poziv za sastanak koji ide ministrima koji su po zakonu pozvani potpisuju predsjednik države i vlade. Da bi došlo do potpisivanja potrebno je da oni koji to potpisuju i njihovi uredi dogovore vrijeme, lokaciju, teme sastanka… Za to postoje predstojnici ureda. Za to ne treba u intervjuu vrijeđati te ljude.

Ja poštujem ljude koji rade u kotlovnicama, pošteno, ali koga on diskvalificira, svog ili mog predstojnika ureda? Hajdemo vidjeti tko normalno surađuje, a tko ne. Ne vidim potrebu da razgovaram s njim telefonom. Tamo gdje je potrebno… Građani su nas birali da provodimo programe, a ne da se vrijeđamo”, rekao je Plenković.