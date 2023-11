Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvora Novska i čvora Okučani u smjeru Lipovca, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 100 kilometara na sat pa iz HAK-a mole korisnike za strpljenje.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Do 9 sati zbog radova izvanrednog održavanja vijadukta Struge – Brečići bit će zatvorena dionica autoceste A1 od naplate Karamatići do čvora Ploče, u smjeru Dubrovnika. Obilazak je: čvor Vrgorac (A1)-ŽC6208-DC62-ŽC6276-Ploče (DC8) ili čvor Nova Sela/Čarapine-DC62-Mali Prolog (ŽC6276)-Ploče (DC8).

Usporeno se vozi u zonama radova: na autocesti A4 Goričan -Zagreb između čvora Sveta Helena i odmorišta Sesvete u smjeru Zagreba kolona je oko jedan kilometar, na državnoj cesti DC1 kod Tušilovića i Pojatnog, na državnoj cesti DC3 kod Gornjeg Mrzlog Polja, na Jadranskoj magistrali (DC8) kod Turnja, Jadranskom avenijom u Zagrebu zbog radova na vijaduktu Sava-Odra.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7.5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1) povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje: danas od 15 do 23 sata, u subotu, 18. studenog, od 14 do 23 sata i u nedjelju, 19. studenog, od 12 do 23.

Zbog loših vremenskih prilika brodska linija Mali Lošinj – Unije – Susak plovi bez pristajanja u lukama Srakane Vele i Unije.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

