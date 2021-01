ZBOG NAJAVLJENOG VALA HLADNOĆE UPALJEN METEOALARM, A OGLASIO SE I HZJZ; Vakula upozorio: ‘Stiže jedno od hladnijih razdoblja ove zime’

Za cijelu Hrvatsku proglašena je umjerena, au nekim krajevima i velika opasnost od vala hladnoće

Petak će od jutra biti djelomice sunčan uz promjenjivu, poslijepodne u kopnenim predjelima prolazno i povećanu naoblaku. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu prijepodne većinom umjerena, ponegdje i jaka bura, poslijepodne će bura biti sve jača pa će krajem dana biti jaka, na udare i olujna. Jutro će biti vrlo hladno uz temperaturu od -10 u gorju do -4 u ostatku unutrašnjosti te između -2 i 3 uz obalu. Tijekom dana u kopnenim predjelima tek koji stupanj iznad nule, a na Jadranu od 4 do 9 stupnjeva, piše metereologinja RTL-a Damjana Ćurkov.

Česti, dvoznamenkasti minusi i to ne samo u gorju

Zoran Vakula za HRT ističe kako ni vikend neće biti ništa topliji.

“Premda će i sljedećih dana uz djelomice sunčano vrijeme biti mjestimičnih naleta snježnih oborina – za mnoge je glavna vijest hladnoća, koja bi nekima mogla prouzročiti i tegobe, posebice onima koji su izvan svojih domova. Temperaturni “minusi” bit će česti – čak i na većini Jadrana, te još veći nego prošlih dana, ponegdje na kopnu i cjelodnevni, a tijekom noći i jutra i dvoznamenkasti, ne samo u gorju. Stoga su stručnjaci DHMZ-a za mnoga područja objavili umjerenu opasnost od hladnog vala koji može utjecati na zdravlje, a za neka područja čak i veliku, osobito u nedjelju i ponedjeljak. No, to ne treba čuditi jer ćemo imati jedno od hladnijih razdoblja ove zime, s temperaturom zraka posvuda nižom od prosječne, a ponegdje će, kao primjerice na Jadranu, najviša dnevna temperatura biti samo oko prosječne najniže jutarnje za sredinu siječnja”, navodi Vakula za HRT.

Srećom, dodaje Vakula iako će biti prilično niska, temperatura zraka i dalje će biti osjetno viša od znanih “negativnih temperaturnih rekorda”.

“Izdržite! Južina i osjetno zatopljenje stižu sljedeći tjedan”, naveo je Vakula.

Upaljen je i žuti meteoalarm za područje cijele Hrvatske, dok se na Kvarneru i u Dalmaciji očekuju olujni udari bure.

“Hladna noć i jutro. Minimalna temperatura od -12 do -10 °C. Budite na oprezu zbog niskih temperatura koje se očekuju. Mogući su neki zdravstveni rizici kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika”, stoji u upozorenju Meteoalarma.

Vrijeme u iduća tri dana

Promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća na Jadranu, osobito u subotu. U unutrašnjosti za vikend mjestimice malo snijega, a u nedjelju na Jadranu ponegdje i kiša. Vjetar na kopnu slab, za vikend do umjeren sjeverni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena i jaka bura s olujnim udarima postupno slabjeti u nedjelju. Temperatura zraka bez znatnije promjene, uz hladna i vrlo hladna jutra, javlja DHMZ.

Preporuke HZJZ-a: ‘Što kraći boravak na otvorenom’

Još ranije se oglasio i Hrvatsko zavod za javno zdravstvo koji je objavio preporuke građanima sa savjetima o tome kako se zaštititi od hladnoća i kako se ponašati za vrijeme ledenog vala.

“Hladni valovi koje karakterizira pad temperature na određenom području u određenom vremenskom razdoblju uobičajena su pojava tijekom zimskih mjeseci te kao takvi mogu imati štetne posljedice po ljudsko zdravlje. Dok će se zdrava populacija srednje životne dobi lakše prilagoditi novonastalim vremenskim uvjetima, kronični bolesnici s kardiovaskularnim bolestima i bolestima dišnog sustava te osobe starije i mlađe životne dobi teže će podnositi niske temperature. Skupini ozljeda hladnoćom pripadaju sniženje tjelesne temperature (hipotermija) i žarišne ozljede mekih tkiva uzrokovane smrzavanjem (smrzotina) ili bez smrzavanja (ozebline, rovovsko stopalo i promrzline). Podložnost navedenim ozljedama je povećana u stanjima iscrpljenosti, izgladnjelosti, dehidracije, hipoksije i dodira s vlagom ili metalom. U osobitoj su opasnosti od ovakvih ozljeda osobe pod utjecajem droga ili alkohola”, pišu iz HZJZ-a.

Savjetuju što kraći boravak na otvorenom. Ako netko ne može pronaći grijani prostor, pišu, neka se skloni u trgovačke centre. “Izbjegavajte izlazak u jutarnje ili noćne sate kada su temperature najniže. Nemojte zanemarivati osjećaj hladnoće i drhtavicu koji upozoravaju na potrebu da se prekine boravak na hladnoći. Također izbjegavajte sve aktivnosti koje mogu uzrokovati brzo umaranje i izazvati ubrzano disanje pri niskim temperaturama. Ako vam grijanje nije dostupno, kao privremeno rješenje možete provoditi vrijeme u trgovačkim centrima”, navode.

“Ako ne možete izbjeći izlazak na hladnoću, zaštitite glavu kapom, jer se 30 posto topline gubi iz područja glave. Ruke zaštitite rukavicama te prekrijte usta šalom kako biste spriječili izravno udisanje hladnog zraka. Lice i usnice zaštitite kremom i balzamom za usnice. Odjenite više slojeva tople, ne preuske odjeće po mogućnosti od materijala koji zadržavaju toplinu (vuna, polipropilen, svila). Vanjski dio odjeće (kaput, jakna) treba biti nepropustan za vjetar i vlagu. Izuzetno je važna obuća otporna na vlagu. Izbjegavajte neudobnu obuću visokih potpetica radi smanjenja rizika od pada i ozljeda”, pišu zdravstveni stručnjaci o odabiru odjeće.

Pazite na starije

Naglašavaju kako se potrebno brinuti i o starijim osobama. Savjetuju redovito kontaktiranje, a potrebno je osigurati i da pri ruci uvijek imaju osobne podatke, ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona. Posebno naglašavaju što je potrebno učiniti u slučaju pothlađenosti ili ozeblina.

“U slučaju pojave početnih simptoma hipotermije ili ozeblina (trnci u prstima, smanjen osjet prstiju uz blijedu kožu, ponekad i bol) potrebno je u što kraćem roku potražiti zagrijani prostor, skinuti vlažnu odjeću, pothlađenu osobu postupno ugrijavati zamatanjem u deke, ali nikako ne izlagati direktnom izvoru topline. Preporučuje se konzumirati tople bezalkoholne napitke (čaj, juhe) te potražiti stručnu medicinsku pomoć kod nadležnog liječnika”, stoji u preporukama HZJZ-a.