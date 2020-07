ZBOG MILIJUNSKE TUŽBE LIJEČNIKU PRIJETI ZATVARANJE ORDINACIJE: ‘Sve je bilo dobro dok nisu došli ljudi iz HZZO-a’

‘To je egzistencijalno ubijanje, financijski krah, profesionalni pokop i rušenje svih ambicija. To je drama bila’

Već 27 godina Nikola Jelenčić radi kao liječnik obiteljske medicine u općini Kamanje na granici sa Slovenijom. U privatnoj ordinaciji brine o zdravlju 2200 pacijenata. “Jedino tu osjećam stvarno ispunjenje i radost jer pomogao sam mnogim ljudima i kada obavim nešto tako – osjećam se sretno”, kaže Jelenčić za RTL.

Sve je bilo dobro dok 2016. njegovu ordinaciju u malom mjestu nisu posjetili djelatnici HZZO-a. “Sve naopako okrenuli, sav trud i zalaganje i sav naš rad na panelima su proglasili lošim. I sve su mislili da je to, nešto ne valja, za sestru su mi tražili da platne liste dam, tu su mi pritisak radili. I na kraju mi dođe izvješće preko 250 tisuća kuna za vratiti”, naglašava za “Potragu” RTL-a Jelenčić.

Nije napravio dio posla?

HZZO je provjeravao ono što je platio, a to je obavljanje tzv. DTP-a, odnosno dijagnostičko-terapijskih postupaka za koje je dr. Jelenčić nacionalnom osiguravatelju poslao račune. HZZO je zapravo smatrao da dr. Jelenčić nije napravio dio posla koji je naplatio jer im to nije bilo očito iz predane dokumentacije.

“Pozvali su se na članak Zakona o zdravstvenoj zaštiti gdje se opisuje vođenje medicinske dokumentacije i sada mi u općoj medicinskoj ambulanti ne možemo voditi ovako veliku dokumentaciju za svaki susret s pacijentom jer je to nepotrebno. Mi pišemo koncizno, šturo, patološke nalaze, opisujemo nalaze, lijepimo ono što nam treba. Ako je status jednak kao i prošli puta kada sam vidio pacijenta, pa neću jedno te isto ponavljati”, objasnio je Jelenčić.

‘Ino pacijenti’

S obzirom na blizinu Slovenije – ima veliki broj stranih, tzv. “ino pacijenata”. Oni se, s Europskom zdravstvenom karticom, imaju pravo liječiti u Hrvatskoj. HZZO to plati liječnicima i onda taj isti iznos naplati od zemlje iz koje pacijent dolazi. “Onda kada zbrojite ovo i ono, sada je ispalo dosta tih faktura”, govori liječnik.

Nakon kontrole, HZZO mu je naplatio kaznu od 3000 kuna i zaključio da je dr. Jelenčić napravio štetu od 254.000 kuna. Odlučio je da to neće platiti i nastavio je s radom. Ubrzo je stigla i tužba.

“Građanska tužba, za nadoknadu štete, da se to mora platiti putem suda. A oni su to već dobili od EU, znači štete nema niti na jedan, niti na drugi način. Jednostavno ciljano su me htjeli maltretirati”, smatra Jelenčić.

Besmisleno ponašanje?

U međuvremenu je došla i druga kontrola, ovaj put otišli su još dalje u povijesti, češljali su 2015. Došli su do sličnih zaključaka, no ovaj put štetu su procijenili na gotovo 700.000 kuna. “To je egzistencijalno ubijanje, financijski krah, profesionalni pokop i rušenje svih ambicija. To je drama bila”, kazao je Jelenčić.

Sada već s dvije tužbe teške milijun kuna, Nikola se obratio Udruzi ugovornih ordinacija. “Uopće ne vidimo smisao, taj problem traje godinama, ne možemo dokučiti razlog takvom ponašanju, kolege uredno rade, to je u jednom danu preko 150 – 200 pregleda. Umjesto da su nagrađeni za trud, njima se šalju kontrole za 2015., 16, 17. i danas HZZO od pojedinih ordinacija potražuje 300.000, 400.000, 500.000 kuna”, ističe Josipa Rodić, predsjednica Hrvatske udruge ugovornih ordinacija.

Nije jedini kojemu se to događa

Ona objašnjava da dr. Jelenčić nije jedini s ovim problemom. Smatra da do toga dolazi jer je riječ o ordinacijama koje imaju velik broj pacijenata, pa samim time i veću zaradu. “Nikola Jelenčić nije sam, ima ih nekoliko, koliko ja znam 19 ili 20 takvih ordinacija, gdje se dogodilo sljedeće: većina je to turističkih ordinacija koje odrađuju velik broj ljudi u vrijeme turističke sezone, što domaćih što stranih korisnika zdravstvenih usluga”, navodi Rodić.

U međuvremenu je HZZO pregledao i 2017. “Da li je to diskriminacija, mobbing… to je šikaniranje, ugnjetavanje. To nema veze sa zdravom pameću. Ja kada sam u 17. doslovce počeo pisati svako slovo u anamnezu i trsit se i paziti, da mi nešto ne promakne, oni su svejedno našli 80.000 kuna štete zato jer su htjeli naći”, naglasio je Jelenčić.