Hrvatska veleposlanica u Kijevu Anica Džamić pozvana je na razgovor od strane Ministarstva vanjskih poslova Ukrajine, a razlog su izjave koje je jučer iznio predsjednik Zoran Milanović, piše Večernji list.

U priopćenju ukrajinskog ministarstva navodi se kako Milanovićeve izjave vrijeđaju sjećanje na Ukrajince i strance koji su dali svoje živote za budućnost Europe.

Također su izrazili su duboko razočaranje primjedbama predsjednika Hrvatske o članstvu Ukrajine u NATO-u i neadekvatnoj pomoći toj zemlji "u pozadini ruske agresije". To je posebno u neskladu s univerzalnim vrijednostima i s obzirom na gorko iskustvo rata koje je prošao hrvatski narod, dodaju.

Pokazao 'prijezir i nezahvalnost'

"Hrvatski predsjednik pokazao je prijezir i nezahvalnost prema pomoći koju su Ukrajina i Ukrajinci pružili Hrvatskoj tijekom njezine borbe za neovisnost. No, uvjereni smo da je ta nezahvalnost osobna karakteristika i da se neće proširiti na hrvatski narod s kojim dijelimo prijateljstvo i međusobno poštovanje" stoji u priopćenju na stranicama ukrajinskog Ministarstva vanjskih poslova.

"Izjave Zorana Milanovića ponavljaju ruske propagandne narative, ne odgovaraju dosljednom službenom stajalištu Hrvatske u podršci suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine, nanose štetu bilateralnim odnosima i potkopavaju jedinstvo EU i NATO-a suočenih s aktualnim sigurnosnim prijetnjama u Europi.

Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine traži javno odricanje od ovih uvredljivih izjava predsjednika Hrvatske te da se one ne ponavljaju. Veleposlanik Ukrajine također će poslati odgovarajuću notu u Zagreb" ističu.

Što je točno rekao Milanović?

Podsjetimo, Milanović je u utorak izjavio kako Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu ako dođe do sukoba, te da "mi nemamo ništa s tim".

"Mi s tim nemamo ništa i nećemo imati ništa. Ako dođe do eskalacije, povući će se sve do zadnjeg hrvatskog vojnika. Načini i modaliteti postoje da se Ukrajina sačuva, da joj se ekonomski pomogne”, rekao Milanović nazivajući bivšeg ukrajinskog predsjednika Janukoviča – muljatorom.

“Ukrajini nije mjesto u NATO-u. Kada je Ukrajina mijenjala vlast, onda je taj pokret, koji je bio sve prije nego demokratski, to je bio puč u kojemu je ubijeno 50 ljudi, 70 ljudi… Priča je bila sljedeća: Ukrajina ide na zapad, s Rusijom nema što tražiti, u EU-u će joj biti med i mlijeko. Ukrajina je još uvijek jedna od najkorumpiranijih zemalja, EU Ukrajini nije dala ništa”, dodao je predsjednik.

“Hrvatska s tim nema ništa i neću dopustiti da ima. A Plenković neka s tim prijeti koliko hoće”, zaključio je.

'To nije stav Vlade'

Naravno nije se dugo trebao čekati niti odgovor premijera Andreja Plenkovića.

"Koliko sam uspio vidjeti, u tom nekom napadu šećera, možda su mu dali neke bombone u Krašu, što je on tu sve izgovorio, mislio sam da je ruski dužnosnik. Ne znam na koje on to vojnike misli. Hrvatskih vojnika u Ukrajini nema. Kontingent hrvatskih vojnika koji je bio u Poljskoj se vratio. Nestvarne izjave, ako je istinito da je rekao kako je Ukrajina korumpirana, ja se ispričavam Ukrajini koju poštujemo i koja ima okupirana područja. Ta izjava nema nikakve veze s politikom Vlade RH", rekao je Plenković.

Izjava predsjednika Milanovića privukla je pažnju i stranih medija.

Usred ukrajinske krize, Hrvatska se, kao članica NATO-a, odlučila na iznenađujući vojni manevar - sijanje konfuzije, piše Politico.