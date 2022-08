U srcu turističke sezone i na punim pelješkim plažama posjetitelje je jutros, kako strane tako i one domaće, iznenadio natpis na ugostiteljskom objektu na plaži autokampa u Prapratnom, javlja Dubrovački dnevnik. "Zbog svakodnevne represije Porezne uprave i odlaska radnika zbog ponašanja inspektora, prisiljeni smo zatvoriti" stoji na kafiću autokampa u vlasništvu Dubrovačkog primorja, te u potpisu stoji član uprave Pero Vićan.

Situacija je navodno esklirala toliko da je jedna djelatnica završila kod liječnika, zbog maltretiranja od strane porezne inspektorice. Ovakva situacija nije mila ni gostima koji su ljutiti i pitaju što se događa, jer jedini ugostiteljski objekt na ovom području je zatvoren. Pelješac su mnogi birali zbog mira, ali i blizine ugostiteljskog objekta plaži, mnogi se tu svake godine vraćaju, pa su očekivanja visoka, a u kolovozu su ih dočekala zaključana vrata.

Pismeno će obavijestiti javnost, premijera, predsjednika,...

Za komentar je Dubrovački dnevnik pitao predsjednika uprave Dubrovačkog primorja, Peru Vićana, koji je rekao kako je otvorenje Pelješkog mosta dovelo do enormnog povećanja broja gostiju, pa i onih koji su samo radi Pelješkog mosta došli iz unutrašnjosti i prespavali jednu noć.

"U šest dana četiri puta su bili u nadzoru i meni je poznato tko stoji iza ovoga, a o tome ću u detaljnijem pismu obavijestiti javnost, premijera Plenkovića, predsjednika Milanovića, ministricu turizma i tako dalje", kazao je revoltirano Vićan i dodao kako ovo nije prvi porezni nadzor, ali da ove inspektorice nisu 's mora' i ne znaju da turistička sezona u Prapratnom traje 35 dana.

"Takav primitivizam, nekulturu i bahato ponašanje koje je iskazano u poreznom nadzoru, rezultiralo je činjenicom da su radnice dale otkaz i napustile posao, a mi ne možemo naći zamjenu", iznosi Vićan.

'Čisti primitivizam'

"Žao mi je zbog gosta. Ako se zbog 173 kune viška u blagajni trebaju ovako primitivno ponašati onda nemam riječi. To je čisti primitivizam", govori Vićan i dodaje kako je društvo za taj prekršaj kažnjeno s 20 tisuća kuna, a odgovorna osoba s pet tisuća kuna. "Komentar je suvišan", govori.

"U kiosku veličine devet kvadrata se fiskaliziralo više od pet tisuća kuna računa, to govori samo za sebe da se sve kuca i fiskalizira. Možda bi najbolje bilo da država nije ni otvorila Pelješki most, pa bi to odgovaralo ovim inspektoricama", govori Vićan.

"Posebno želim istaknuti da nisu svi inspektori koji su bili u nadzoru bili ovakvi, bahati i bezobrazni poput ovih bahatih i primitivnih inspektorica", zaključuje Vićan.