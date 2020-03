ZBOG MALE NAKNADE? U samoizolaciji je skoro 2000 Hrvata, a bolovanje prijavilo njih samo 128: ‘Sigurno je dio radnika u sivoj zoni’

Osobe koje zarađuju više od 4.258 kuna mjesečno i koje su na bolovanju pod šiframa Z29.0 i Z20.9 nalaze se u nezavidnoj situaciji jer one financijski gledano u samoizolaciji puno gube. Zakon o zdravstvenom osiguranju kaže da osobi koja je izolirana kao kliconoša ili je bila u kontaktu sa zaraženima, naknadu za bolovanje od prvog dana isplaćuje HZZO, što je iznos od maksimalno 4.258 kuna za mjesec dana. Dakle, za 14 dana izolacije dobije se cifra od 2.100 kuna. Podsjetimo, izolacija vezana za koronavirus traje 14 dana

U Hrvatskoj je službeno potvrđeno 10 zaraženih koronavirusom, a skoro je 2000 hrvatskih građana u kućnoj samoizolaciji, baš onako kako glase preporuke lokalni epidemiologa. Za Jutarnji list su iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje potvrdili da je samo 128 njih tražilo bolovanje temeljem naložene izolacije. Za sada nije poznato kako kućnu izolaciju poslodavcima pravdaju druge zaposlene osobe, međutim, pretpostavka je da je najmanje polovica onih koji se nalaze u samoizolaciji zaposlena.

“Mora se uzeti u obzir da je dio zaposlenih sigurno dogovorio s poslodavcima rad od kuće kako bi primali punu plaću, ali sigurno dobar dio njih, zbog prirode posla, nema takvu mogućnost. Jako je puno radnih mjesta koja zahtijevaju fizičku prisutnost”, kazao je za Jutarnji list Lucian Vukelić, ravnatelj HZZO-a i dodao kako je sigurno dio radnika u karanteni u “sivoj zoni”.

Šifre za koronavirus i samoizolaciju

Vukelić kaže da je vjerojatno da je dio zaposlenik s poslodavcem i liječnikom da se bolovanje otvori na neku drugu dijagnozu, a razlog se krije u novcu. Pacijenti zaraženi koronavirusom normalno otvaraju bolovanje pa prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, naknadu im tijekom prva 42 dana bolovanja isplaćuje poslodavac te ona iznosi od 70 do 100 posto pune plaće, što ovisi o kolektivnim ugovorima. Vukelić objašnjava da liječnici obiteljske medicine otvaraju bolovanje pacijentima kod kojih je bolest potvrđena, a šifra koronavirusa je “U07.1”. No, osobe koje nisu zaražene i iz preventivnih razloga se nalaze u samoizolaciji su u sasvim drukčijoj izolaciji.

Kako Vukelić objašnjava za Jutarnji list, osobe koje se nalaze u kućnoj izolaciji su u našem sustavu zavedene pod drugim šiframa, primjerice pod šifrom Z29.0 što označava izolaciju. Tu je i šifra Z20.9 koja znači izloženost ili kontakt s prenosivim bolestima. Pod šifrom za izolaciju na bolovanju se trenutno nalazi 128 osoba. Riječ je o šiframa koje se odnose na sve virusne bolesti i nisu neka novost koja je došla s “koronom”. Drugačija pravila vrijede za bolovanja pod tom šifrom zato što Zakon o zdravstvenom osiguranju kaže da osobi koja je izolirana kao kliconoša ili je bila u kontaktu sa zaraženima, naknadu za bolovanje od prvog dana isplaćuje HZZO, što je iznos od maksimalno 4.258 kuna za mjesec dana. Dakle, za 14 dana izolacije dobije se cifra od 2.100 kuna. Podsjetimo, izolacija vezana za koronavirus traje 14 dana.

Radnici koji zarađuju više 4.258 kuna su na velikom gubitku

Osobe koje zarađuju više od 4.258 kuna mjesečno i koje su na bolovanju pod šiframa Z29.0 i Z20.9 nalaze se u nezavidnoj situaciji jer one financijski gledano u samoizolaciji puno gube. Koliko je naknada za samoizolaciju loša za radnika, toliko je dobra za poslodavce jer oni onda svom zaposleniku nije dužan plaćati bolovanje jer to čini HZZO i to od prvog dana. Posebna odluka o visini naknade za bolovanje tijekom izolacije nije donesena kada je u pitanju koronavirus jer za karantenu vrijedi Zakon o zdravstvenom osiguranju. Bez izmjene zakona ta naknada se ne može mijenjati.

Sindikati i nevladine udruge traže izmjenu zakona uz upozorenje da se može očekivati da će osobe prešutjeti da su bile u kontaktu sa zaraženima jer im se financijski ne isplati ići u samoizolaciju. Ne zna se postoje li takvi ljudi i koliko ih je jer nadzor osoba u izolaciji ne postoji. Kako piše Jutarnji list, nadležni apeliraju na odgovornost osoba u izolaciji te upozoravaju da je kažnjivo kršiti nalog o samoizolaciji. Cifra novčane kazne određene za kršenje naloga o samoizolaciji iznosi 10.000 kuna.

