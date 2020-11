ZBOG LJUBAVI NAPUSTIO BOŽJI POZIV; Župnik iz Nedelišća ostavio pismo: ‘Oprostite što sam izazvao sablazan’; Navodno će postati otac…

Velečasni Tihomir Ciglar naprasno je napustio župni ured u Nedelišću, a mještani tvrde kako je svemu kumovala ljubav sa ženom koja je ranije radila u tom župnom uredu

Župa Presvetog Trojstva u međimurskom gradiću Nedelišću iznenadno je ostala bez 30-godišnjeg župnika, velečasnog Tihomira Ciglara. On se iselio iz župnog dvora, a vjernicima je ostavio pismo pročitano na misi, iz kojega proizlazi kako je svemu kumovala – ljubav. Mještani govore kako se njihov župnik zaljubio u jednu mještanku. To ih nije iznenadilo jer su vidjeli da se nešto događa, ali ih je iznenadila brzina kojom se iselio iz župnog ureda, kao i to što im vijest nije priopćio osobno.

“Nije to prvi put u povijesti da se nešto takvo dogodilo. Neki ljudi, nakon što se zarede i počnu obavljati svećeničku službu, znaju skrenuti s tog pravca, pokolebati se i prihvatiti svjetovni način života. Nema ih puno, broje se u promilima”, rekao je za Večernji Franjo Cimerman stariji, koji aktivno sudjeluje u životu župe te otkrio jesu li mu župljani ipak zamjerili.

“Nismo mu zamjerili, zašto bismo? On je mladi čovjek u kojem se nešto prelomilo. To je stvar čovjekove psihe. Svećenici su obični ljudi, nisu nikakvi nadljudi. Ne treba ništa siliti. Konačnu riječ daje Varaždinska biskupija i mi ćemo je, naravno, poštivati”, istaknuo je Cimerman.

‘Hvala vam i oprostite!’

U pismu je velečasni Ciglar pozvao župljane da mu oproste te je izrazio žaljenje zbog svojih postupaka. Napisao je kako mu je dužnost napisao je, pred Bogom, crkvom i vjernicima reći: “Hvala vam i oprostite!”

“Stvarno ste se pokazali kao dobri župljani i suradnici. Zbog toga mi oprostite što sam iznevjerio vaše povjerenje i izazvao sablazan kod nekih. Jako mi je žao zbog toga. Ali iz ljubavi prema Bogu i crkvi dužnost mi je župu prepustiti boljem pastiru kojeg će biskup odrediti”, naveo je Ciglar i poručio da će “Bog na kraju sve svesti na dobro”.

Bilo je još zaljubljenih župnika

Mjestom se proširila priča da župnik navodno čeka dijete sa ženom koja je ranije radila u župnom dvoru. Diplomac Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu rodom iz Vinice pored Varaždina u Nedelišće je došao 2014. kao kapelan, a 2018. je postao župnik.

Iz župnog ureda poručuju kako ne žele ulaziti u razloge Ciglarovog odlaska iz Crkve te dodaju kako će do imenovanja njegova nasljednika župu voditi vikar. U Nedelišću je sličan slučaj posljednji put zabilježen prije 40 godina, no prije dvije godine je zbog ljubavi župu napustio župnik iz podravskog Virja, a prošle je godine zbog istog razloga svoj poziv napustio i zaprešićki župnik, koji se u međuvremenu počeo baviti prodajom automobila.