ZBOG KRŠENJA MJERA JE PLATIO 5400 KUNA: ‘Država je vježbala strogoću, ispada da sam ja jedini vol u kupusu’

Kaže kako gotovo godinu dana gleda političare kako krše mjere i – nikom ništa

Dragutin Hanžek (53) među prvima je kažnjen zbog kršenja mjera samoizolacije u Hrvatskoj. Prije gotovo godinu dana je traktorom odvezao gnojivo na njivu i tako postao jedan od 29 ljudi u Hrvatskoj koji su kažnjeni zbog nepoštivanja ove mjere.

Platio je 5400 kuna, od 8000 koliko iznosi kazna jer se odlučio za opciju plaćanja u roku od tri dana. Danas kaže za 24 sata kako se osjeća “kao vol, jer gotovogodinu dana gleda i sluša kako oni koji su propisali mjere izolacije uredno ih i krše.

“Ispada da sam ja jedini vol koji se našao u kupusu i da je na meni, običnom čovjeku, koji ne živi na ničijoj grbači, država vježbala strogoću”, rekao je Hanžek.

‘Dokad će postojati dva mjerila’

“Gledam Plenkovića na televiziji neki dan. Bio je dolje u Dalmaciji i oko njega stoje njegovi podobnici gotovo na poljubac daleko. Nikome ništa. Pa dokad će postojati dva mjerila. Jedno za nas, ‘stoku sitnog zuba’, a tako se prema nama i ponašaju, i druga mjerila za podobne koji pune vlastite džepove, ignoriraju mjere koje su sami donijeli… Što da vam kažem? Teško to sve podnosim u državi za koju sam bio na ratištu kad je trebalo kako bi bila isto moja kao Plenkovićeva i njegova društva”, kazao je Hanžek za 24 sata.

“Za razliku od političara koji vode državu, ja svakoga gledam u oči i govorim istinu. To su me naučili roditelji. Ne znam što na premijerovo ponašanje kažu njegovi roditelji, jer on vas gleda i laže”, zaključuje.