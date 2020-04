ZBOG KORONE VAM JE ODGOĐEN PREGLED? Ovo će vas zanimati: Bolnice se vraćaju u normalu, ali način rada ipak će biti drugačiji

KB Dubrava je trenutno COVID centar pa će pacijente koji se inače tamo liječe preuzeti druge zagrebačke bolnice

Zbog epidemije koronavirusa hrvatske su bolnice polovinom ožujka odgodile sve kontrolne preglede koji nisu bili hitni i neophodni. Hladni pogon je stopiran, odgođene su sve operacije koje nisu bile hitne, a isto su tako reducirane i dijagnostičke pretrage samo na one koje se moraju obaviti ne bi li se otklonila ili potvrdila sumnja na neku ozbiljniju bolest.

Sada bi oni pacijenti koji su propustili termine trebali polako dolaziti na red. Ministar zdravstva Vili Beroš najavio je da će se do kraja ovog tjedna stvoriti plan povratka sustava u normalu.

Propušteno je više od mjesec dana pa je pitanje kako će se i kojim tempom raditi. Pitanje je kako će se nadoknaditi propuštenih mjesec dana.

Neke će bolnice raditi u dvije smjene

Beroš je kazao kako će ustanove koje za ti imaju infrastrukturu i dovoljno osoblja raditi i u dvije smjene kako se liste čekanja ne bi produljile unedogled. Pritom će način rada biti bitno drugačiji od onog prije epidemije koronavirusa jer će se posebno paziti na to da se spriječi svaka mogućnost širenja zaraze među pacijentima i osobljem, piše Novi list.

“Bit će posebnih uputa, sada radimo drukčije nego prije epidemije. Riječ je o potrebi pridržavanja higijenskih mjera i socijalne distance. Za neke kategorije bolesnika predviđa se i preventivno testiranje, na primjer za pacijente koji idu na kirurške zahvate koji nisu hitni. Moramo biti sigurni da oni nisu pozitivni, da ne bi prenijeli zarazu na medicinsko osoblje ili na druge bolesnike u sobi. Oni će se sigurno testirati”, rekao je jučer ministar zdravstva.

U KBC Zagreb radit će u dvije smjene te vikendom

Neke su bolnice već krenule s odgođenim pregledima. Iz KBC-a Zagreb navode kako se vode prioritetima u smislu zdravstvenog stanja pa prvi na red dolaze oni kod kojih dulje čekanje može imati posljedice po zdravlje. KBC Zagreb će raditi u dvije smjene, čak i vikendom.

“KBC Zagreb je već pokrenuo dijagnostiku i liječenje bolesnika koji su bili odgođeni zbog koronavirusa, uzimajući u obzir prioritete, odnosno rizik zdravstvenih posljedica za pojedine kategorije boelsnika. Daljnja dinamika uspostave redovitog rada će dakako ovisiti o epidemiološkoj situaciji i uputama Nacionalnog stožera Civilne zaštite i Ministarstva zdravstva. Pojačanim radom u više smjena i vikendom pokušat ćemo u čim kraćem roku nadoknaditi propušteno”, rekao je dr. Ante Ćorušić, ravnatelj klinike. Dodao je kako će bolesnici, kao i dosad, o novom terminu biti na vrijeme obaviješteni.

U KBC Sestre milosrdnice radit će prekovremeno

I KBC Sestre milosrdnice sprema se za prekovremeni rad kako bi se tempo pregleda vratio u normalu. “Više smo nego voljni raditi i prekovremeno da svi pacijenti dobiju zdravstvenu zaštitu koja im je potrebna. Kad je riječ o operativnim zahvatima, svaki je jednako važan jer se i žučni kamenci, ako se ne izvade, mogu zakomplicirati. S druge strane, imamo infrastrukturu i broj kreveta koji imamo, zbog čega smo odlučili povećati program jednodnevne kirurgije i dnevne bolnice da bismo obradili veći broj pacijenata s minimalnim zadržavanjem u bolnici”, objasnio je ravnatelj Mario Zovak.

KB Dubrava ostaje COVID centar

KB Dubrava je trenutno COVID centar pa će pacijente koji se inače tamo liječe preuzeti druge zagrebačke bolnice. “o je velika bolnica koja je izvan pogona, a dok je tako, mi ćemo preuzeti njihove pacijente. Maksimalno ćemo iskoristiti svoje kapacitete, a prednost će u idućim tjednima imati teže zdravstveno stanje i odgođeni pacijenti. Nemam iluzija da će se sve vratiti na staro. Nakon COVID-a ništa više neće biti isto”, zaključio je Zovak.

KBC Rijeka priprema se za normalizaciju rada

Ravnatelj KBC-a Rijeka Davor Štimac rekao je kako se i ta bolnica priprema za normalizaciju rada. Sve je manje onih koji se u tu bolnicu primaju zbog koronavirusa.

“Počeli smo se pripremati za normalizaciju i vjerujemo da će uskoro biti jasniji naputci te će se moći i klinike pripremiti na kretanje s normalizacijom rada početkom svibnja. Čekamo naputke Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva zdravstva i slijedom toga ćemo prilagoditi i rad klinika. Spremni smo početi raditi u većem opsegu i primati pacijente koji su naručeni na dijagnostičke procedure i preglede te da na neki način sve one građane koji su tijekom ovih mjeseci to propustili, krenemo čim prije obrađivati kroz uobičajen ritam”, rekao je Štimac.

On kaže kako su liste čekanja prije pandemije bile relativno kratke u odnosu na ostatak zemlje. “Radili smo ažurno, no liste su se sigurno povećale tijekom ovog perioda jer više od mjesec dana ne obrađujemo pacijente koji su na listi čekanja. Realno je očekivati povećanje lista čekanja u trajanju od mjesec dana, no probat ćemo ih već prije ljeta početi skraćivati i vjerujemo da će pacijenti biti zadovoljni takvim pristupom”, zaključio je Štimac.

