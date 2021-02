ZBOG KORONE I ‘OBIČNI SMRTNICI’ MOGU JESTI PO ‘NORMALNIM’ CIJENAMA: Ugostitelji daju sniženja i do 30 posto, pogledajte korona-jelovnik

U Dubrovniku trenutačno rijetki ugostitelji rade, a oni koji su otvoreni snizili su cijene do 30 posto

U dubrovačkom restoranu hrana za van se priprema prema “korona-jelovniku”, što znači da ima posebne ponude i niže cijene. Četiri jela su u dnevnoj ponudi.

“Dalmatinska pašticada sa domaćim njokama, razno razne salate, riba, meso, paste, znači sve kao inače. Kreću se cijene od nekakvih 40-ak kuna do 60, ovisno o tipu jela”, kazao je za RTL Danas Marko Klaić, voditelj restorana.

I ostali dubrovački ugostitelji snizili su cijene do 30 posto, no trenutačno rade tek rijetki.

Pizza za 30 i kava za 10 kuna

“Mi sad radimo nekakvih 15-ak marendi, prije je to bilo od 50 do 60 marendi, a u najbolje doba i do sto marendi. Meni osobno je draže da radim u ovakvim uvjetima i na ovaj način nego da smo skroz zatvoreni”, izjavio je Boško Bošnjak, vlasnik restorana.

Stvarnost je postala ono što je prije bilo nezanimljivo – kolač i kava u jednom dubrovačkom lokalu nude se za 10 kuna. Premda je riječ o periodu između osam i 10 sati ujutro, sniženje je svejedno tu.

K tome, doručak je moguće naručiti za 20 kuna. Sada se i pizza za van može kupiti za 30 kuna. Iz dubrovačke Udruge ugostitelja vele kako su niže cijene posljedica manjih troškova.

‘Nema potrebe da cijena bude veća’

“S obzirom da nam se sufinanciraju dio plaće, s obzirom da nam se sufinanciraju, ili čak u potpunosti financiraju, fiksni troškovi normalno da ćemo mi spustit cijene. Nema apsolutno nikakve potrebe da cijene budu veće”, pojasnio je za RTL Danas predsjednik Udruge ugostitelja Dubrovnika Ante Vlašić.

“Cijene koje danas vidimo u Dubrovniku su odraz tržišnih okolnosti. Vama je svima.. Svi znamo da je potražnja iznimno mala, turizma nema i jasno kao dan”, kazala je Nikolina Trojić, šefica Županijske komore Dubrovnika.

Dubrovčani: ‘Za ovu situaciju to su normalne cijene’

Stanovnici Dubrovnika su i više nego zadovoljni. Dubrovčanin Ante kaže: “Ovo šta radi to su, po meni, normalne cijene u ovoj situaciji koja je.” “Lijepo je da su se snizile cijene. Sad je pitanje hoće li ostati? Trebalo bi za domaće ljude smanjit cijene svakako”, izjavio je Marko iz Dubrovnika.

“Znam da tim ljudima, s troškovima koje imaju, znači pogotovo ako nisu otpustili ljude, znam da im nije lako spustit cijene, ali je to stvarno super”, govori Dubrovčanka Nika za RTL Danas.

Pogotovo ako se u obzir uzme podatak da su dubrovački ugostitelji lani ostvarili tek 30 posto prihoda u odnosu na godinu prije.