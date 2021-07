U protekloj sezoni gripe u Hrvatskoj nije zabilježen nijedan slučaj oboljelog dok je u EU evidentirano ukupno njih tek 909, što je pad oboljelih veći od 99 posto, ali to ne znači da je virus gripe nestao, već da je i dalje u cirkulaciji, zaključili su liječnici na okruglom stolu na tu temu.

Na okruglom stolu "Gripa nije nestala niti će nestati" upozoreno je kako je neizvjesno kakva će biti nadolazeća sezona gripe, bolesti koja može uzrokovati ozbiljne komplikacije u rizičnim skupinama.

"Popuštanje epidemioloških mjera i izostanak prirodne prokuženosti mogli bi izazvati težu sezonu gripe. Populaciji za koju se brinem, a to su osobe starije životne dobi, uz cijepljenje protiv gripe svakako ću preporučiti da se drže mjera socijalne distance i nose maske", rekao je Branko Kolarić, voditelj Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar".

Dodao je kako su osobe starije životne dobi jedna od rizičnih skupina za razvoj ozbiljnih komplikacija, kako od covida-19 tako i od gripe, pa bi najbolje bilo da se i protiv gripe dosegne procijepljenost starijih od 80 posto.

Smrtnost od gripe kod starijih od 65 godina iznosi oko 50 na 100.000 ljudi pa su oni, uz zdravstvene djelatnike, za Svjetsku zdravstvenu organizaciju među prioritetnim skupinama za cijepljenje protiv gripe, rekao je predsjednik Društva hrvatskih obiteljskih doktora Dragan Soldo.

Manje testiranih nego prijašnjih godina

Broj testiranja uzoraka na gripu u protekloj sezoni bio je manji no ranijih godina, no to nije jedini razlog izostanka gripe jer su tome pridonijele i epidemiološke mjere za suzbijanje covida-19, kao i ograničena druženja i izostanak putovanja, istaknuto je na okruglom stolu.

Rok Čivljak iz Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević podsjetio je kako u zimskim mjesecima njihova prijemna hitna ambulanta zbog gripe svakodnevno prima između 200 i 300 ljudi, a oni koji se hospitaliziraju najčešće su bolesnici s rizičnim čimbenicima i različitim komorbiditetima poput kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i drugih kroničnih bolesti, osobe starije životne dobi i djeca mlađa od dvije godine.

Liječnica obiteljske medicine Ljiljana Ćenan istaknula je prijevremeni porod koji donosi niz komplikacija kao glavnu opasnost infekcije gripom u trudnoći, te poručila da je potrebna daljnja edukacija o važnosti cijepljenja kao preventivne mjere.

Rizična skupina su i sva djeca do godinu dana starosti te od druge godine života djeca s kroničnim komorbiditetima, posebno respiratornima poput astme. Poruka je stručnjaka da se trebaju cijepiti sva djeca kod koje postoji bilo koji kronični komorbiditet.

Djeca nisu cijepljenja protiv gripe

Goran Tešović iz Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević naveo je kako većina djece s kroničnim komorbiditetima u Hrvatskoj nije cijepljena protiv gripe, a cijepljenjem bi se smanjio razvoj ozbiljnih komplikacija, prvenstveno sekundarnih bakterijskih upala pluća.

Dodao je kako 40 posto djece oboljele od covida-19 nema simptome te bolesti, dok ih simptome gripe većina ima, a za djecu je gripa puno teža bolest od korone.