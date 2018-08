ZBOG KLIMATSKIH PROMJENA MORE ĆE RASTI I DO DESET METARA: Dijelovi Jadranske obale bi već do 2100. mogli biti potopljeni

‘Staklenik Zemlja’ je apokaliptični scenarij u kojem se globalna prosječna temperatura penje za 4 do 5 stupnjeva Celzijevih. Iako zvuči kao loš film katastrofe, u pitanju je opsežna znanstvena studija objavljena u ponedjeljak. Upozorenja stižu sa svih strana, a pitanje je hoće li i Hrvatska biti spremna za najavljenu klimatsku katastrofu?

Predviđeno kretanje Zemljinog sustava u antropocenu pokazuje koliko je zapravo blizu, sve ono na što klimatolozi upozoravaju već desetljećima, a prva posljedica je dizanje razine mora za 10 do čak 60 metara, zbog čega bi veliki potezi kopna postali nenastanjivi.

Sve i kada bi se emisija CO2 smanjila na razine predviđene sporazumom iz Pariza (što je nemoguće obzirom na to da se jedan SAD, jedan od ključnih zagađivača, povukao) ona predviđa podizanje temperature za 2 stupnja. A to je, ističu znanstvenici, i dalje dovoljno da nepovratno pokrene mehanizme koji Zemlju pretvarajnu u staklenik, piše u istraživanju objavljenom u Proceedings of the National Academy of Sciences of the U.S.A.

No što će se dogoditi s hrvatskom obalom ako se ostvari ovaj crni scenarij?

Split i Kaštelanski zaljev

Kada bi se razina mora podigla samo jedan do dva metra, sve bi rive na Jadranu bile poplavljene. No može biti i dramatičnije. S rastom od četiri metra poplavljena bi bila i gradska jezgra, a u slučaju od 9 metara ne bi postojali više Trogir, Dioklecianova palača, Poljud, Omiš, ali ni pola Makarske.

Dolina Neretve

U slučaju podizanja razine mora od 4 metra, nestaju Opuzen, Metković i Ploče, a Čapljina dobiva svoju rivijeru.

Dubrovnik, Zadar, Rijeka i Pula

Stari Grad je najvećim dijelom pod vodom, odavno je potopljena gradska luka. Stradali su Cavtat i Kupari. Na 9 metara Zadar prestaje postojati kao i dobar dio Šibenika, Skradina…

Ni Rijeka neće proći puno bolje.

Trsatska gradina sada se izdiže sa same morske obale, a sve niže od toga odavno je pod vodom. Slično je i s Pulom s tim što zbog konfiguracije terena more uz razine od +9 metara prodire iz nekoliko smjerova, odsijeca pojedine dijelove grada i pretvara ga u nekoliko otočića, piše Express.