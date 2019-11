ZBOG ISELJAVANJA IMAMO SVE MANJE PRIMATELJA SOCIJALNE POMOĆI: Najviše se isplaćuje u ovom gradu. Prima ju čak svaki 9. stanovnik

Naša država se možda smjestila na ljestvicu manjih europskih država kada je u pitanju prostor, međutim razlike među regijama, često čak i unutar same regije su ogromne i nevjerojatne. U Kninu socijalnu pomoć prima 10 puta veći udio stanovništva nego u 50-ak kilometara udaljenom Šibeniku koji je središte županije

Prošle godine je u Hrvatskoj socijalnu pomoć, odnosno minimalnu naknadu primalo 1,7 posto ukupnog stanovništva. Naime, to je najniži udio u zadnjih 20-ak godina te ujedno najniži udio stanovništva koji je obuhvaćen tom osnovnom novčanom naknadom za siromašno stanovništvo u Europskoj uniji. No, ne moramo se pitati zašto pada broj i udio primatelja socijalne pomoći jer jedan od razloga je iseljavanje, kao i gospodarski oporavak koji se odvija posljednjih nekoliko godina, piše Novac.hr. Brojke o udjelu primatelja socijalne pomoći po hrvatskim gradovima pokazuju posljedice dugogodišnjeg nejednakog razvoja države. Naša država se možda smjestila na ljestvicu manjih europskih država kada je u pitanju prostor, međutim razlike među regijama, često čak i unutar same regije su ogromne i nevjerojatne.

Primjerice, u Kninu socijalnu pomoć prima 10 puta veći udio stanovništva nego u 50-ak kilometara udaljenom Šibeniku koji je središte županije. To je skoro 60 puta veći udio nego u Pagu, Korčuli ili Buzetu. Postotak onih koji primaju socijalnu pomoć na Pagu iznosi 0,2 posto, što znači da osnovnu novčanu naknadu prima 12 od 5.396 stanovnika. Obrovac ima sličan broj stanovnika kao Pag, a na socijalnu pomoć prima 242 stanovnika, što je 4,2 posto. Oba grada pripadaju istom Centru za socijalnu skrb Zadar. U tom gradu pak udio primatelja socijalne pomoći iznosi 0,6, piše Novac.hr.

KAKO DOSKOČITI LAŽNJACIMA KOJI PRIMAJU SOCIJALNU POMOĆ A TROŠE NA LUKSUZ? Predlaže se zamjena dijela novaca bonova za hranu

Na sjeveru najmanje primatelja socijalne pomoći, a u Kninu najviše

Kada se gleda udio primatelja socijalne pomoći jasno je da je Hrvatska podijeljena na priobalje i sjever države, dok se na drugoj strani nalaze istok i unutrašnjost. Sjeverne županije u koje pripadaju Krapinsko-zagorska, Varaždinska te Zagrebačka županija imaju udio primatelja vrlo malen, zapravo ih ima rijetko i udio ne prelazi jedan posto stanovništva. No, valja napomenuti da se udio primatelja ne odnosi samo na teritorij navedenog grada nego na teritorij koji obuhvaća centar za socijalnu skrb u tom gradu, a to je najčešće puno veće područje.

Zbog se velik udio primatelja socijalne pomoći nalazi u Čakovcu te ih je ondje više od četiri posto stanovništva jer je obuhvaćen i dio romskih naselja koja žive u siromaštvu. Prema pisanju portala Novac.hr., Knin je grad koji i dalje ima najveći udio primatelja socijalne pomoći. Ondje svaki 9. stanovnik, dakle njih 11,7 posto živi od minimalne novčane naknade. Knin uistinu prednjači jer niti jedan grad u Hrvatskoj nije udjelom primatelja blizu njemu. Na drugom mjestu smjestila se općina Topusko u Sisačko-moslavačkoj župan8iji sa 6,7 posto primatelja socijalne pomoći.

NEMA VIŠE SOCIJALNE POMOĆI BEZ POKRIĆA: Još jedan hrvatski grad uvodi obvezu rada za opće dobro bez naknade