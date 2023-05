Ministarstvo znanosti i obrazovanja danas je objavilo Odluku o odabranim osnovnim školama koje će sudjelovati u Eksperimentalnom programu "Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja".

Iako se o ovom pilot projektu ministarstva već dugo priča, izgleda da ga nisu baš svi s oduševljenjem prihvatili. Barem se tako može zaključiti nakon što su roditelji učenika škole u Novom Marofu najavili prosvjed zbog cjelodnevne nastave.

Oni traže da OŠ Novi Marof povuče prijavu matične škole i područnih škola (PŠ Remetinec, Ključ, Mađarevo i Podevčevo) iz spomenutog programa, a krenuli su čak i s potpisivanjem peticije gdje su, kako se navodilo jučer, u kratkom roku prikupili 60% potpisa onih koji se protive cjelodnevnoj nastavi.

"Roditelji se osjećaju prevarenima nakon što su u ponedjeljak 8. svibnja 2023. godine iz medija saznali da se njihova škola prijavila za Eksperimentalni program. Naime, nakon što su dva puta na Vijeću roditelja većinom glasova "protiv" izglasali da se ne slažu s prijavom za Eksperimentalni program, ravnatelj škole g. Anđelko Bošnjak rekao im je da se škola neće prijaviti. Unatoč protivljenju roditelja, odluka o prijavi upućena je Školskom odboru na prihvaćanje te se Škola zadnjeg dana natječaja (u petak, 5. svibnja 2023.godine) prijavila za program", napisali su roditelji u zajedničkom mailu, a prenosi eVaraždin.

Zbog toga će se danas u znak prosvjeda u 17 sati okupiti u dvorištu Stare škole Novi Marof, nakon čega kreće šetnja ulicama grada i povratak u dvorište Stare škole.

Ravnatelj kaže da ima podršku

Za komentar o prosvjedu zvali smo ravnatelja OŠ Novi Marof, Anđelka Bošnjak, koji je u razgovoru za Net.hr rekao je da mora pohvaliti suradnju s roditeljima. "Oduvijek je bila dobra suradnja, nadam se da će biti i u buduće“, rekao je.

Po njegovom mišljenju, do prosvjeda je došlo jer su roditelji bili "neinformirani, jer je u javnost otišla informacija da će nastava biti do 17 sati, odnosno da će djeca biti u školi do 17 sati, što nije istina".

"Na našoj stranici škole možete vidjeti da razredna nastava završava u 13.30, a predmetna nastava u 14.20. To je kraj nastave za sve učenike koji su obavezni biti u školi. Nakon toga su sve izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, koje financira ministarstvo", rekao nam je ravnatelj.

"U prvom dijelu do 13.30 i 14.20 je doručak i besplatni ručak", dodao je.

"Ponavljam da poslije tog vremena budu izvannastavne aktivnosti i izvanškolske aktivnosti – rukomet, nogomet, i tako dalje. To su do sada roditelji plaćali, a od sada neće plaćati“, rekao je Bošnjak, dodavši da će dvoranu dobiti od škole, a da će ministarstvo umjesto roditelja plaćati te aktivnosti.

Šum u komunikaciji nastao je jer roditelji imaju informaciju da će djeca biti cijeli dan u školi. Njihov argument je da oni hoće biti više s djecom. Oni završavaju nastavu u pola 2. Kako će biti više s djecom ako su svi na poslu u to vrijeme?“, govori nam ravnatelj.

"Imam podršku roditelja, dobivam dosta mailova i poruka onih koji se slažu, ne samo oni koji se ne slažu“, rekao je ravnatelj.

Pojasnio je da što se tiče izvannastavnih aktivnosti, da je to sve u odluci roditelja i učenika te je dobrovoljno te da će djeca doći doma s obavljenim zadaćama te će imati doručak i ručak.

Rekao je i da će škola nabaviti ormariće za sve učenike te neće morati nositi doma niti tenisice niti knjige ako neće htjeti. "Opremit ćemo školu vrhunski", rekao je ravnatelj Anđelko Bošnjak za Net.hr.

Škole koje će sudjelovati u eksperimentalnom programu su sljedeće:

1. Osnovna škola Mate Lovraka, Veliki Grdevac

2. Češka osnovna škola Josipa Ružičke Končanica, Česká základní škola Josefa Rñžičky Končenice

3. Osnovna škola Sikirevci, Sikirevci

4. Osnovna škola Slano, Slano

S. Osnovna škola Blato, Blato

6. Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb

7. Osnovna škola Koprivnički Bregi, Koprivnica

8. Osnovna škola Sidonije Rubido Erdödy, Gornja Rijeka

9. Osnovna škola „Podolice“, Koprivnica

10. Osnovna škola Mače, Mače

11. Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina, Krapina

12. Osnovna škola Katarine Zrinski, Krnjak

13. Osnovna škola Eugena Kvaternika, Rakovica

14. Osnovna škola Draganići, Draganić

15. Osnovna s“kola “Josipdol”, Josipdol

16. Osnovna škola “Milan Sekulić” Lovinac, Lovinac

17. Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Senj, Senj

18. Osnovna škola Podturen, Podturen

19. Osnovna škola “Silvije Strahimir Kranjčević”, Levanjska Varoš

20. Osnovna śkola Gorjani, Gorjani

21. Osnovna ikola Popovac, Popovac

22. Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj, Horvátországi Magyar Oktatási és Müeelödési Központ, Osijek

23. Osnovna škola Mate Lovraka, Vladislavci

24. Osnovna škola Matija Gubec, Piškorevci

25. Osnovna škola Ernestinovo, Ernestinovo

26. Osnovna škola Budrovci, Dakovo

27. Osnovna škola Drenje, Drenje

28. Osnovna škola “Ivane Brlić Mažuranić”, Strizivojna

29. Osnovna škola August Šenoa, Osijek

30. Osnovna škola “Mladost”, Osijek

31. Osnovna škola Josipa Antuna Ćolnića, Dakovo

32. Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi

33. Osnovna škola “V ladimir Nazor”, Trenkovo

34. Osnovna škola Stjepana Radića Ğaglin, Ğaglin

35. Osnovna škola Dragutina Lermana, Brestovac

36. Osnovna škola “M ladost”, Jakšić

37. Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić”, Velika

38. Osnovna škola Zagvozd, Zagvozd

39. Osnovna škola Selca, Selca

40. Osnovna škola Tin Ujević, Krivodol

41. Osnovna śkola Kamešnica, Otok

42. Osnovna s“kola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski

43. Osnovna škola Jasenovac, Jasenovac

44. Osnovna škola Banova Jaruga, Banova Jaruga

45. Osnovna śkola Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica

46. Osnovna škola Zorke Sever, Popovača

47. Osnovna škola Vladimira Vidrića, Kutina

48. Osnovna ikola Jakova Gotovca, Unešić

49. Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Zdenci

50. Osnovna śkola I vana Gorana Kovačića Gornje Bazje, Lukač

5l. Osnovna škola August Cesarec, Špišić Bukovica

52. Osnovna škola Suhopolje, Suhopolje

53. Osnovna škola Lipovac, Lipovac

54. Osnovna škola Slakovci, Slakovci

55. Osnovna škola Ğakovci, Ğakovci

56. Osnovna škola Antun Gustav Matoš Tovarnik, Tovarnik

57. Osnovna škola “Vladimir Nazor”, Komletinci

58. Osnovna škola “Franjo Hanaman”, Drenovci

59. Osnovna škola Bisag, Bisag

60. Osnovna škola Svibovec, Svibovec

61. Osnovna škola Novi Marof, Novi Marof

62. Osnovna škola Martijanec, Martijanec

63. Osnovna škola Novigrad, Novigrad

64. Osnovna škola Gradec, Gradec