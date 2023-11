Znamo tko ga je ubio, ali ne i tko je naručio ubojstvo. Petnaest godina od ubojstva Ive Pukanića, u jednom od najgorih atentata u hrvatskoj povijesti, RTL-ov dokumentarni serijal bavi se svim otvorenim pitanjima, javlja Danas.hr.

U prvom nastavku "Dosjea Jarak" govori se o tri ključna imena. Prvi je Sreten Jocić poznatiji kao Joca Amsterdam, kojeg su zvali i Kraljem kokaina. Brojni dokazi koje je prikupila hrvatska policija upućivali su da je bio jedan od ključnih igrača. Sumnjalo se da je bio posrednik, ali u međuvremenu je oslobođen opužbi.

Većina sugovornika vjeruje da bi naručitelj ubojstva mogao biti Stanko Subotić Cane, kojeg su nazivali i kraljem duhanske mafije, a koji je blisko povezan s bivšim crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem.

No čovjek koji je Pukaniću izravno prijetio, za ubojstvo nikada nije ni optužen.

Naručitelj iz Hrvatske?

Prvi put obitelj ubijenog urednika Nacionala javno iznosi i svoje sumnje da ubojstvo nije naručila duhanska mafija, nego netko iz Hrvatske, možda i netko dobro poznat javnosti.

"Ja iskreno mislim da to nije bila duhanska mafija. Ja nekako imam neki osjećaj, ne mogu se tom osjećaju oteti, da je to bio netko iz Hrvatske. Tko je sad na vlasti, tko je bio na vlasti. Tko hoda slobodno ulicama Zagreba danas. Netko koga gledamo na televiziji ili u novinama i nemamo pojma da je to on bio", ispričala je Sara Pukanić, kći ubijenog osnivača Nacionala.

Zašto je slučaj Pukanić toliko važan i aktualan i 15 godina nakon zločina plaćenih ubojica koje je organizirala mreža opasnih kriminalaca?

"Ono što nam je bilo bitno da donesemo priču koja je relevantna, svježa iako je prošlo 15 godina. Još uvijek ne znamo tko je taj tko je to naručio. Još uvijek je puno otvorenih pitanja. Još nikad nakon toga nismo imali jednu takvu organizaciju, jedan takav masterplan da se nekoga na takav način likvidira, jednu terorističku akciju u centru Zagrebu. To se cijeli grad zatresao. Nikad poslije nismo imali takvo nešto. Ta priča je i nakon 15 godina jako svježa, a i traume su još uvijek tu", kazao je suautor Dario Todorović.