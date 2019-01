ZBOG AVIONA, SDP ĆE TRAŽITI RASPRAVU U SABORU: ‘Državni vrh je ugrozio obrambenu sigurnost zemlje’

Bernradić tvrdi da su predsjednica, premijer i ministar obrane lagali javnost

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u petak je na konferenciji za novinare, sazvane na temu propale nabave vojnih aviona, ustvrdio da su predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović, predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar obrane Damir Krstičević lagali javnost u vezi s kupnjom zrakoplova i ugrozili obrambenu sigurnost zemlje.

‘Bili su na vrijeme upozoreni’

Najavio je da će SDP tražiti plenarnu raspravu na tu temu u Saboru i predložiti zaključke. “Plenković, Krstičević i Grabar Kitarović bili su upozoreni na vrijeme, iako su lagali o postojanju non-papera kojim ih je američka strana upozorila na probleme, ali su se svejedno odlučili na rizičnu nabavu borbenih aviona koja je na kraju propala“, kazao je.

Istaknuo je da netko mora odgovarati za nanošenje štete ugledu Hrvatske u svijetu. „Lagali su bezočno i sada lažu i ovo je Vlada koja laže svoje građane i koja nas je uvukla u međunarodnu blamažu“, ustvrdio je čelnik SDP-a.

KRSTIČEVIĆ POTVRDIO – POSAO S IZRAELCIMA JE PROPAO! ‘Izrael ne može dobiti odobrenje od SAD-a, Hrvatska nije ništa kriva’

‘Od početka smo smatrali posao ložim za Hrvatsku’

Njegov stranački kolega i član saborskog Odbora za obranu Franko Vidović istaknuo je da je SDP „od početka ovaj posao smatrao netransparentnim i lošim za Hrvatsku, ponajprije zbog starosti aviona, ali i drugih problema“.

Naglasio je da je troje ljudi koji su vodili posao znali za sigurnosne protokole NATO-a i SAD-a, pogotovo predsjednica koja je bivša NATO-ova dužnosnica te da ju je i američka administracija upozorila na probleme.

Iskusni diplomat i bivši general

“Premijer Plenković je čovjek s bogatim diplomatskim iskustvom koji bi trebao znati kako idu transferi vojne tehnologije. Ministar Krstičević je isforsirao ovaj posao. Polaznik je West Pointa i kao bivši general zna kako idu transferi vojne tehnologije”, kazao je Vidović ustvrdivši da je njih troje ugrozilo obrambenu sposobnost države.

“Forsiranjem posla s Izraelom doveli su do toga da je u pitanju hrvatsko ratno zrakoplovstvo, a vrhovna zapovjednica oružanih snaga je rekla da lete samo tri MIG-a“, dodao je.

Tko kaže da nema štete?

PLENKOVIĆ KOMENTIRAO AVIONE: ‘Nema ugovora, nije potpisan, pa nema ni štete za Hrvatsku’

Vidović kaže da Izrael nema baš nikakvu odgovornost za propast natječaja jer je ponudu odabralo Povjerenstvo u Hrvatskoj te naglašava da Hrvatska ima štetu zbog izgubljenog vremena za ratno zrakoplovstvo, ljudi koji su plaćeni za rad na natječaju, ali i zato što u natječaj nisu ugrađena jamstva putem kojih bi se mogli naplatiti eventualni troškovi ili nerealizacija natječaja, a zašto to nije učinjeno, pitanje je za vodstvo države.

Po njemu, nema smisla raditi dalje po ovom natječaju jer je manjkav, a i pitanje je imaju li oni koji su ga pripremali kredibilitet. Bernardić je dodao da bi ministra Krstičevića trebalo pitati je li tu bilo i nekih ‘mutnih poslova’, s obzirom na to da je njegova bivša tvrtka trebala biti angažirana u tom poslu.

‘Amerikanci pokušali ispraviti, ali…-

Mišljenja je i da se SAD nije postavio kao tutor nego kao mentor jer su non-paperom koji su poslali pokušali ispraviti sve nedostatke u natječaju, međutim, nitko ih u Hrvatskoj nije slušao i natječaj je propao.

“Za to je odgovorno isključivo ovo troje ljudi i ne mogu za to odgovornost preuzimati izraelski dužnosnici jer je Hrvatska suverena država i sami smo izabrali ovu ponudu“, zaključio je Vidović.

Komentirali i sisačku Rafineriju

ŠTO SE PROMIJENILO U UGOVORIMA S MAĐARIMA? ‘Nisu smjeli zaustaviti rad rafinerije, obvezali su se modernizirati je’

Bernardić je komentirao i stanje u sisačkoj Rafineriji i odnose INA-e i MOL-a, napomenuvši da je i dalje nepoznato što su dogovorili Plenković i Viktor Orban.

Premijera je pitao je li zatvaranje sisačke Rafinerije dio dogovora s mađarskim premijerom, kakva je budućnost INA-e u Hrvatskoj i jesu li razgovarali o čelniku MOL-a Zsoltu Hernadiju. Ustvrdio je da je Vlada o svemu u vezi s INA-om lagala i da je riječ o izdaji nacionalnih interesa.

Kritizirali i odlazak na proslavu Republike Srpske

ŠTO SE KRIJE IZA POSJETA DEL VECHIJA BANJOJ LUCI? ‘Ne bi otišao sam, vidjet ćemo hoće li izaći podatak tko mu je to odobrio’

Osvrnuo se i na proslavu neustavnog Dana Republike Srpske u Banjoj Luci na kojem je bio i hrvatski veleposlanik Ivan del Vechio, rekavši da, ako ministrica nije za to znala, to znači da je MVEP u potpunom rasulu. Sramotnim smatra i to što je na tom slavlju bio čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović, što, po njemu, govori o brizi za Hrvate u BiH i za cjelovitost BiH.

A na kraju i pokoja riječ o rasulu u stranci

Brojne prebjege u saborski klub zastupnika stranke Milana Bandića svrstava u političku korupciju, ali je skeptičan da će se ona dokazati, s obzirom na to da je, kaže, „bivši glavni državni odvjetnik izjavio da je DORH pod utjecajem HDZ-a“.

Na najnovije ankete koje pokazuju daljnji pad popularnosti SDP-a odgovorio je „budite bez brige, promjene kada krenu bit će nezaustavljive“.