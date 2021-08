Zbog radova na automatizaciji šahtova u Kostrenskoj ulici, ispod Mosta Mladosti i na Zagrebačkoj cesti, HEP-Toplinarstvo je izvijestilo kako će od 9. do 19. kolovoza privremeno obustaviti isporuku tople vode krajnjim kupcima.

Razlog obustave isporuke tople vode su radovi HEP-Toplinarstva na modernizaciji i automatizaciji šahtova u Kostrenskoj ulici, ispod Mosta Mladosti i na Zagrebačkoj cesti, čime će se poboljšati rad i funkcioniranje vrelovodne mreže.

Bez tople vode od 9. do 11. kolovoza bit će naselja: Gredice, Jarun, Gajevo, Staglišće, Vrbani uz dio istočno od potoka Vrapčak. Novi Zagreb bez tople vode bit će od 11. do 13. kolovoza, a od 16. do 19. kolovoza bez tople vode bit će naselja: Gajnice, Špansko, Malešnica, Rudeš, Prečko i dio naselja Vrbani-zapadno od potoka Vrapčak.