ZBOG APSURDNIH ZAKONA BOLESNI SPAS TRAŽE NA CRNOM TRŽIŠTU: ‘Posadila sam 15 sjemenki u čašu, htjela sam da dođe policija’

Prije nekoliko godina Hrvatska je legalizirala upotrebu marihuane u medicinske svrhe što je pružilo nadu mnogim oboljelima koji su do tada bili osuđeni na crno tržište te su se osim protiv bolesti morali boriti i protiv sustava. No nada je brzo ugasnula jer je država pravo na uvoz i distribuciju tih preparata dala propalom Imunološkom zavodu koji već dvije godine nije u stanju isporučiti preparate na bazi THC-a.

‘Već treći put učim pisati’

Oboljeli nisu imali izbora, nego su ponovo sami počeli uzgajati spasonosnu biljku. I to nije pretjerivanje. “Jako slabo čujem, jako slabo vidim. Zasad još uvijek dobro gutam, ali moram paziti jer žvačeš, ali ne možeš progutati jer ne radi grlo. Ne možeš disati, gutati pljuvačku.

Sad treći put učim pisati jer fina motorika potpuno nestane. Utrnuće svega. Meni su sad obje ruke utrnute”, ispričala je za RTL Minja Vuksan Dobran, oboljela od multiple skleroze.

Zbog svoje teške bolesti, htjela se liječiti legalnim putem. Ministarstvo zdravstva je tražila lijek na bazi marihuane kad je to u Hrvatskoj bilo nelegalno, pa je tražila da joj pomognu da ga legalno uveze, ali ni to se nije moglo. Pa je tražila da si lijek radi sama – ali to je tek bilo najstrože zabranjeno. I onda je prije pet godina prelomila.

Sami tražili da dođe policija

“Ljuta do beskraja, iziritirana do beskraja i istog časa sam posadila 15 sjemenki u čaše od jogurta i kao za vraga, svih 15 se primilo”, nastavlja Minja. Na kraju ih je naraslo devet. Sve su rekli i pokazali susjedu koji je pozvao policiju.

“Cilj je bio da dođe policija, da mi izađemo pred sud, da nam sud objasni zašto ja ne mogu imati lijek. Zašto ja nemam pravo izbora, kao živ čovjek, slobodno biće”, pita se Minja.

Suprug je završio na sudu, branio se sam i presuda je na kraju glasila da je osuđen na godinu dana uvjetno i da je osuđen jer je počinio kazneno djelo sadnje zabranjene biljke iz izuzetno plemenitih razloga. Dok je za identičnu stvar Huanito kažnjen s dvije godine bezuvjetno.

Vrhovni sud bi trebao ujednačiti praksu

“Bilo bi svrhovito da Vrhovni sud poduzme korake ka ujednačavanju sudske prakse u takvim slučajevima”, sutkinja Općinskog suda u Puli Vera Glasnović Gjoni. Ona je nedavno oslobodila ženu u Puli koja je bila optužena za isto djelo kao i Huanito koji čeka pomilovanje.

Oboljela žena je od ’96. HIV pozitivna, imala je hepatitis i tablete i terapije su joj uništile organizam. “Okrivljena nije osporavala. Zna da je to zabranjeno i sudu je dostavila medicinsku dokumentaciju. Vještak sudske medicine potvrdio je da takav preparat napravljen na bazi indijske konoplje je subjektivno mogao pomoći okrivljenoj, a da bi i čak je riječ o placebo efektu, on bi njoj pomogao” obrazložila je Glasnović Gjoni.

Uzgajali jer im je ulje preskupo

Sutkinja je primijenila institut beznačajnog djela jer nije ustanovljeno da je ijedan gram marihuane prodan. Mnogi oboljeli su se uzgojem bavili samo zato što je im je kupovina ulja bila preskupa – da su na crno kupovali ulje teško da bi imali problema sa zakonom jer teško da bi ih ulovili. No okvirna cijena je dvije i pol do tri tisuće kuna za špricu od 10 mililitara.

Alternativa lijeku s crnog tržišta u ljekarne je stigla 2016. Lijekovima na bazi marihuane je zbog visoke cijene i slabog odaziva prije godinu i pol istekao rok trajanja i povučeni su s polica. Ipak, RTL neslužbeno doznaje da je Imunološki zavod naručio nove pošiljke lijeka na bazi kanabaisa i da bi one u hrvatske ljekarne trebale stići u prvom dijelu ožujka.