ZBOG 23 KUNE BAKŠIŠA ČOVJEK DOBIO 23.500 KN KAZNE: ‘Ma recite mi, zašto bih trebao ostati u ovakvoj državi?’

Iako je konobar inspektoru objasnio da postoji višak u novčaniku od napojnice, hotel i njegov vlasnik su prošle jeseni dobili ukupno 25.200 kuna kazne uz obrazloženje da se radi ‘o počinjenju djela prekršaja iznimne i očite društvene opasnosti kojim se izravno podriva stabilnost i temeljni smisao uređenja poreznog sustava s izravnim društveno štetnim konzekvencama za stabilnost ukupnog poreznog sustava Republike Hrvatske’

Inspekcija Ministarstva financija često je na terenu i provjerava je li netko prekršio zakon u dijelu koji se tiče fiskalizacije. Tom je metodom propisano da ne smije biti razlike novca u blagajni i prema onome što je zabilježeno na fiskaliziranim računima. No, inspektori ponekad znaju otići korak dalje te zaviriti u konobarske novčanike. To se prošle jeseni dogodilo konobaru jednog poznatog obiteljskog hotela s četiri zvjezdice u Istri.

“Inspektori iz Ministarstva financija pronašli su 23 kune viška u novčaniku konobara koji radi u restoranu mog hotela. Uskoro sam na ime tvrtke dobio kaznu od 20.100 kuna, a meni, kao odgovornoj osobi, odrezali su novčanu kaznu u iznosu od 5.100 kuna. Sveukupno 25.200 kuna, što je tisuću puta više od utvrđenog ‘viška’ u novčaniku”, prepričao je Glasu Istre vlasnik hotela.

Šablonizirani tekst

Naime, konobar je ranije dobio napojnicu od gostiju, no prije dolaska inspektora nije ju stigao “pospremiti u džep”. Inspektoru je pojasnio kako je višak u njegovom novčaniku napojnica, što je ovaj uredno zapisao te naposljetku odrezao brutalnu kaznu. No, objašnjenje Carinske uprave iz Pule još je brutalnije.

Između ostalog, u obrazloženju piše da je “…ovo tijelo uzelo osobito u obzir kao otegotnu okolnost da se u konkretnom slučaju radi o počinjenju djela prekršaja iznimne i očite društvene opasnosti kojim se izravno podriva stabilnost i temeljni smisao uređenja poreznog sustava s izravnim društveno štetnim konzekvencama za stabilnost ukupnog poreznog sustava Republike Hrvatske… Temeljem članka 76. stavka 1. Prekršajnog zakona uz primjenu članka 192. stavaka 6. Općeg poreznog zakona od poreznog obveznika oduzima se imovinska korist ostvarena počinjenjem prekršaja u iznosu od 23 tisuće kuna.”

Vlasnik hotela je uvrijeđen te smatra kako se radi o nepotrebnom treniranju strogoće i šabloniziranom tekstu.

“Trideset godina sam u poduzetništvu, zapošljavam stotine radnika i osvajao sam prestižne nagrade za rezultate rada. Stoga mislim da su trebali provjeriti status moje firme i pokazati malo poštovanja, pronaći i olakotne okolnosti. Mogli su mi poslati opomenu, kulturnu obavijest, a ne ovako rigoroznu kaznu”, rekao je poduzetnik te se upitao tko će mu nadoknaditi sudske troškove, ako spor na sudu bude riješen u njegovu korist. Zbog toga je podnio prigovor na rješenje Carinske uprave.

Napojnica je kulturna i regularna

“Da. I to iz dva razloga. Prvi, jer sam to doživio i kao narušavanje ugleda i časti nakon toliko požrtvovnog, uspješnog i financijski transparentnog rada, zbog čega nisam nikad došao pod lupu porezne uprave ili javnosti. Drugi je razlog taj što smatram da nije u cijelosti utvrđeno činjenično stanje, već su inspektori donijeli paušalnu odluku. Ako su sumnjali da konobar nije izdao fiskalni račun za recimo, dvije kave, i da je sebi zadržao keš u novčaniku, trebali su utvrditi sve činjenice. No, očito im je ovo bio najjednostavniji način utvrđivanja prekršaja i kazne. Toliko o razvoju poduzetništva i turizma u nas, toliko o poticajnim mjerama od strane države prema poduzetnicima. Ma recite mi, zašto bih trebao ostati u takvoj državi? Nisam jedini koji tako razmišlja. Pa zamislite vi takve optužbe i tolika kazna zbog samo 23 kune manče”, ljutit je hotelijer.

S obzirom na to da zbog posla kojim se bavi često putuje, objasnio je kako se napojnica, odnosno manča ili bakšiš, tretira u svijetu. Prema njegovim riječima, u SAD-u konobar napojnicu mora prijaviti i ona je oporeziva, a na Zapadu je ostavljanje napojnice kulturno i – regularno.