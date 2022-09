Uzgoj svinja je poskupio – od stočne hrane, cijene energenata, pa do radne snage kaže vlasnik farme svinja, proizvođač pršuta i ugostitelj. A to za sobom povlači i dizanje cijena pršuta.

"Morat ćemo ići na rast cijena. Koliko? Potrošačka moć je opala. Ovo se smatra čak malo luksuznija roba, pršuti, nije to baš da je spiza koja se mora imati svaki dan, tako da je i tu problem . Inače, meni je tov svinja poskupio za nekih 40 posto.", kaže za RTL Ante Roca, proizvođač pršuta i ugostitelj iz Velima. Uzgajivači smatraju kako je vlastiti uzgoj skuplji od kupnje svinjskih butova iz uvoza, pa će i to formirati raspon cijena. Na tržištu se hrvatski pršuti mogu pronaći za 200 do 400 kuna po kilogramu, ali ako cijene budu rasle od 40, 50, pa do 80 posto, pitanje je tko će si moći priuštiti ovu dalmatinsku delikatesu.

'Vjerujem da će ljudi naručivati, ali manje'

Roca govori: "Sada će sigurno utjecati potrošačka moć jedne klase ljudi koji dolaze u restorane i koji su dosad trošili. To smo vidjeli i ovu godinu da te narudžbe nisu više tako obilate kao što su bile recimo lani."I u restoranu u Zadru pršut je na meniju neizostavan na krštenjima, pričestima, krizmama i drugim feštama, a redoviti gosti su već najavili štednju. Ivana Pedić, vlasnica restorana iz Zadra, kaže nam: "Na ovom našem brdovitom Balkanu uvijek je pršut. Vjerujem da će naši ljudi uvijek (naručivati), ali će smanjivati. Vjerojatno ćemo ponekad manje porcije praviti, nešto ćemo kalkulirat." A sve kalkulacije „od polja i štala do stola“ za dio malih i srednjih proizvođača dovest će u pitanje i sam opstanak proizvodnje.