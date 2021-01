PLENKOVIĆ SE OBRATIO JAVNOSTI: ‘Ovaj potez oporbe je bez presedana. Naivno sam vjerovao da neće, da nisu takvi’

Plenković je oporbu prozvao za ‘nezrelo i neodgovorno ponašanje’ jer je danas napustila sabornicu i srušila kvorum te onemogućila glasanje o nekoliko bitnih točaka

Nakon što je danas u Hrvatskom saboru oporba napustila sjednicu i time srušila kvorum pa se nije glasalo o nekim bitnim zakonima, predsjednik Vlade Andrej Plenković sazvao je sastanak predstavnika parlamentarne većine. Nakon sastanka u Banskim dvorima, Plenković je održao konferenciju za novinare.

‘Partneri su nam iskazali snažnu potporu’

“Oporba je otišla iz sabora i onemogućila glasanje. Time su poslali poruku svim našim ljudima na Baniji, Karlovcu, Zagrebu da nisu spremni pomoći. Nisu glasali ni za isključivi gospodarski pojas, važan za zaštitu Jadrana, na koji se dugo čekao. Nisu izglasali nacionalnu razvojnu strategiju. Ta tri dokumenta nisu izglasana. Zato što jedan od zastupnika parlamentarne većine ima covid i nije u mogućnosti biti nazočan i držati kvorum. Ovo je potez bez presedana, s ciljem destabilizacije i probitaka malih stranaka. Parlamentarna većina je stabilna, imali smo otvorenu raspravu sa svim partnerima. Iskazali su nam snažnu potporu”, kazao je Plenković.

Podsjetimo, oporba je napustila sabornicu nezadovoljna time što je predsjednik sabora Gordan Jandroković s dnevnog reda skinuo točku o glasovanju o ukidanju obveznog plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori.

‘To su nemoralni ljudi’

Plenković je oporbu prozvao za “nezrelo i neodgovorno ponašanje”.

“Okrenuli su leđa stradalima u potresu. To je nemoralno, to se ne radi. Naivno sam vjerovao da neće, da nisu takvi. To se ne zaboravlja. Da trebate pomoć od tih ljudi ne bi vam je dali. To nije prijetnja. Da su oni većina, da je jedan zastupnik bolestan, ja nikada ne bi srušio kvorum u ovakvoj situaciji. Oni su to od srca napravili i oni se vesele. Pritom lažu. To su nemoralni ljudi koji su u stanju rušiti kvorum i ne izglasati bitne stvari”, rekao je Plenković.

Kazao je kako je doprinos oporbe Nacionalnoj strategiji bio ravan nuli. Podsjetio je i na početka svoga mandata.

“Tada sam odmah pozvao čelnike oporbe na razgovor. Tražio sam da razgovaramo, oni nisu htjeli doći. Bilo ih je strah. Onda je došao zakon o obnovi, da bi dobili što? Koju konstruktivnost? Imaju samo jednu liniju – to je destabilizacija. Hoćemo li ukinuti HGK, Crveni križ, poreze? Najbolje da sve ukinemo. Mi to sigurno nećemo podržati”, dodao je premijer.

‘Možda druge komore postoje bez veze’

Osvrnuo se Plenković i na HGK rekavši da je u proetklih nekoliko godina ukinut doprinos, smanjen broj zaposlenih, a i iznos članarina u Komori.

“Možda druge komore postoje bez veze, ničim izazvane”, rekao je.

Naglasio je da Zakon o HGK danas nije ni bio na dnevnom redu za glasanje jer je saborska većina tražila pripremu alternativnog prijedloga zakona.

“Onda bi se glasalo o tome, a oporba izlazi i Sabora i kaže ne ljudima za obnovu Banije i ne Nacionalnoj strategiji. Mi nismo utjecali na to da se jedan naš zastupnik razboli i ne može sudjelovati na sjednici. To je neugodna okolnost zbog koje smo zabrinuti”, rekao je Plenković ponovivši da oporba uporno želi nešto destabilizirati.

‘Koga da se bojim? Ove oporbe?’

Potom je nastavio verbalno udarati po oporbi.

“Koga da se bojim? Ove ekipe, ove oporbe? Njih bi trebalo biti sram, trebali bi se crveniti danima pred ljudima na Baniji. Trebali bi puknuti od srama. Mi smo njih dvaput pobijedili. Hoće li oni ići pregovarati europske novce”, zapitao se Plenković.

Još jednom je istaknuo da se HNS, HSLS-ovac Dario Hrebak, Reformisti i zastupnici manjina slažu sa svime što je rekao.

Osvrnuo se i na Žarka Tušeka, koji je zbog afere sa snimkom na kojoj je lokalnom vijećniku u Oroslavju Viktoru Šimuniću nudio pogodnosti i položaje, a jučer podnio ostavku na mjesto predsjednika krapinsko-zagorskog HDZ-a

.”Tušek je pogriješio. Sporno je da je išao sjesti s tim čovjekom. Ne ideš na sastanak ako se nisi s ikim konzultirao i on plaća političku grešku. O sadržaju snimke, nije na meni da je to kvalificiram, na meni je da kažem da nije tamo smio biti. On je platio političku cijenu”, zaključio je premijer.