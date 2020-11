ZAVRŠIO SASTANAK PLENKOVIĆA I STOŽERA: ‘Smanjite nepotrebna druženja. Moramo spustiti brojke ili ćemo biti prisiljeni postrožiti mjere’

Stav Njemačke je da su dosegnuli vrhunac u testiranju PCR testovima pa sada koriste i antigenske testove no dolaze do zaključka da je važno usmjereno testirati one koje treba tj, ljude koji imaju simptome i njihove kontakte

Premijer Andrej Plenković oko 11 sati sastao se s predstavnicima Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske oko aktualne epidemiološke situacije u Hrvatskoj.

Ravnateljica klinike dr. Fran Mihaljević i članica Nacionalnog stožera Alemka Markotić nakon sastanka osvrnula se na najavljivana masovna testiranja:

“Glavni fokus u Europi sada će biti na testiranju i donošenju zajedničkog stava o duljini karantene i izolacije te naravno o cjepivima. U petak smo na sastanku govorili o brzim testovima, pogotovo o onome što je provela Slovačka. Zemlje će razmijeniti informacije o testovima i dobivene podatke, iskustva su zasad različita. Tamo gdje su se usmjerili na testiranje osoba sa simptomima, imaju visoku podudarnost s PCR testom. Slovaci su htjeli dobiti podatke o tome koliko mogu očekivati akutnih slučajeva, testirali su stanovništvo starije od 10 godina. Išli ciljano na mjesta gdje se pojavio veći broj slučajeva”, rekla je Markotić.

Redoviti sastanak s predstavnicima Stožera civilne zaštite RH o aktualnoj epidemiološkoj situaciji u 🇭🇷 i zaštiti zdravlja ljudi u borbi protiv #COVID19. pic.twitter.com/OKuinJSrpQ — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) November 15, 2020

Stav Njemačke je da su dosegnuli vrhunac u testiranju PCR testovima pa sada koriste i antigenske testove no dolaze do zaključka da je važno usmjereno testirati one koje treba tj, ljude koji imaju simptome i njihove kontakte. Markotić je najavila i postizanje europskog konsenzusa oko duljine karantene i samoizolacije.

Frka Petešić: ‘Manje se družite’

Predstojnik ureda premijera Zvonimir Frka Petešić kaže da su na sastanku zaključili kako je došlo do stabilizacije broja dnevno zaraženih i broja preminulih. No, istaknuo je kako je sada važno smanjiti te brojeve pogotovo zbog smanjenja pritiska na bolnice:

“Moramo se držati na distanci, nositi maske, ali i smanjiti broj nepotrebnih druženja. Što više ljudi srećemo, veća je cirkulacija virusa. Treća stvar je povećati prozračivanje zatvorenih prostora. Ako sadašnja kruvlja ne krene prema dolje, razmotrit ćemo sve moguće dodatne mjere, a da se pritom izbjegne lockdown i policijski sat. Brojne zemlje uvodile su restriktivne mjere kad su brojke počele padati i zasad ne vidimo neki veliki učinak lockdownova, posebno u hladnom periodu kada lockdown znači zatvoriti ljude u neki zatvoreni prostor koji možda nije dovoljno prozračen. Slovenija i Austrija pooštrile su mjere, ali znamo i da se oni pripremaju za skijašku sezonu. Imamo primjer Argentine koja je, za razliku od Brazila, imala strogi lockdown, a sada su im brojke veće.”

R faktor je 1,04, mora biti ispod 1

Petešić kaže da što se tiče R faktora, u Hrvatskoj je on 1,04. Kad bi bio 1, to znači da uopće ne bismo rasli:

“Važno je razmotriti mjere koje bi taj faktor spustile ispod 1. Najefikasnija mjere u tome je osobno ponašanje. Mi ne možemo nekome narediti da se s nekim ne viđa, to je stvar osobne odgovornosti”, kaže Petešić.