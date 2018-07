ZAVRŠILA ULTRA, PARTIJANERI SELE NA OTOKE: Festival nadmašio sve dosadašnje, zadovoljan je i ministar turizma

Organizator Ultre Joe Bašić novinarima se pohvalio da su prvu večer festivala oborili rekord broja posjetitelja, a mali broj prijava i šteta

Ultra Europe festival, koji je ove godine po broju posjetitelja premašio pet prethodnih, nakon tri večeri na splitskom stadionu Poljudu, sljedeća tri dana – u ponedjeljak, utorak i srijedu – nastavlja se na otocima Braču, Hvaru i Visu.

U prva tri dana okupio je 150 tisuća posjetitelj iz cijeloga svijeta. Na šest pozornica raspoređenih na stadionu i oko njega, zabavljalo ih je na desetke DJ-eva među kojima i Carl Cox, Afrojack, Alesso, Jamie Jones, Loco Dice, Marco Carola, Seth Troxler, Nic Fanciulli i brojni drugi.

Partijanje do zore

Ulazi na stadion sva su se tri dana otvarali u 19 sati, mladi iz svih dijelova svijeta su mogli partijati sve do zore, točnije do 5 sati do kada je trajao bogat program. Oko stadiona je bila uspostavljena posebna regulacija prometa, pa su tako prolaz kroz ulice oko stadiona imala samo vozila hitnih službi, stanara, taksija i vozila sa službenom akreditacijom. Privedeno je manje od 180 ljudi zbog alkohola i droge.

Ovogodišnjim Ultra Europe festivalom iznimno je zadovoljan bio i ministar turizma Gari Cappelli, koji je u subotu navečer također bio festivalu u društvu sina, te dogradonačelnika Splita Nine Vele i župana splitsko-dalmatinskog Blaženka Bobana. Organizator Ultre Joe Bašić sinoć se novinarima pohvalio da su prvu večer festivala oborili rekord broja posjetitelja, a mali broj prijava i šteta.

Regatom na Zlatnom ratu u Bolu Ultra se sutra nastavlja na Braču, u utorak na Hvaru u Hotelu Amfora i u Carpe Diem beach clubu, a završava u srijedu na Visu u Fort Georgeu.

