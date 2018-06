Zbog cijele zavrzlame, ova se Riječanka odlučila ipak vratiti u Dansku, gdje je primljena na diplomski studij. Tamo će uz studij i raditi kako bi mogla dobiti i stipendiju.

U moru priča o mladima koji u potrazi za boljim poslom i uvjetima života odlaze iz Hrvatske, priča je i o mladoj Riječanki koja je završila studij u Danskoj, no pokušaj povratka u Hrvatsku nije joj prošao onako kako se nadala.

‘Skinuli su je s liste nezaposlenih jer se nije javila, propao je pokušaj zaposlenja’

Kći Alfreda Frankovića iz Rijeke završila je studij grafičkog dizajna u Danskoj, nakon kojeg je imala pravo na naknadu za nezaposlene u toj zemlji. Zatim joj se u Hrvatskoj otvorila mogućnost za stručno osposobljavanje u jednoj renomiranoj dizajnerskoj kući. Djevojka je odlučila tu ponudu prihvatiti, iako bi joj ta plaća bila manja od naknade za nezaposlene u Danskoj. Ipak, htjela se vratiti kući i raditi, a roditelji su joj bili sretni zbog toga.

No nije sve išlo po planu zbog, kako kaže njezin otac, loše postavljenog sustava. Naime, 23-godišnjakinja se nakon povratka u Hrvatsku ovdje prijavila na Zavod za zapošljavanje jer je to bio uvjet da dobije stručno osposobljavanje. Nakon prijave na Zavod, otišla je u Dansku po dokumente s fakulteta, uzela svoje stvari i vratila se Hrvatsku. U međuvremenu ju je Zavod skinuo s liste nezaposlenih i više se nije mogla prijaviti za posao stručnog osposobljavanja, kako je planirala.

‘Zavod za zapošljavanje skinuo ju je s liste nezaposlenih, jer se nije javila unutar osam tjedana što joj je bila dužnost. Tim činom mogućnost za realizaciju stručnog osposobljavanja je propala. Moja kćer se ne vodi kao nezaposlena iako to zapravo je, a pravno gledano Zavod za zapošljavanje nije učinio nikakav propust. Službenica se drži onoga što je propisano, no pitam se je li bitnije javljanje ili to što je pronađen posao koji mladoj osobi znači start u život, koji je smisao Zavoda za zapošljavanje ukoliko onemogućava zapošljavanje’, ispričao je za Novi list njezin otac, Alfred Franković.

Odgovor na žalbu je gotov čekao mjesec dana na dostavu

Djevojka i njezina obitelj uložili su žalbu na taj postupak Zavoda još u ožujku, no odgovor su, i to negativan, dobili tek 4. lipnja, iako je rješenje doneseno još mjesec dana ranije.

‘U rješenju piše da žalba nije osnovana jer nije poštovan profesionalni plan zapošljavanja, a na tom istom planu traženja posla stoji da djelatnik Zavoda s nezaposlenom osobom komunicira elektroničkim putem ili telefonom, a to kod nas nije bio slučaj. Nitko ju nije nazvao od kako je u sustavu nezaposlenih, nitko joj nije ništa ponudio i jedino što je važno je datum. Dakle, imate osobu koja se školovala u inozemstvu, stekla diplomu i odlučila vratiti te si sama našla posao, a sve što je bitno je jedan datum i zbog njega sve propada. Ništa ne nude nego samo traže da vas vide. I onda se žalimo da ljudi napuštaju Hrvatsku. Cijeli sustav je totalno krivo postavljen. Kako ćemo zadržati mlade u Hrvatskoj, tako da ih prijavljujemo na neku listu ili da im omogućimo da nađu posao’, kaže otac za Novi list.

Zbog cijele zavrzlame, ova se Riječanka odlučila ipak vratiti u Dansku, gdje je primljena na diplomski studij. Tamo će uz studij i raditi kako bi mogla dobiti i stipendiju. Naime, tamo daju stipendiju u iznosu onoga što student zaradi, jedino je pravilo da uz studij ne smije raditi više od 10-15 sati na tjedan. Franković priznaje grešku jer se njegova kći nije javila Zavodu u zadanom roku, no ipak je zaročaran krutošću sustava. Ističe da se radi o ustanovi koja je servis za građane, a na ovaj način otežavaju ljudima zapošljavanje, umjesto da taj postupak olakšaju.