ZAVRŠENA ISTRAGA NADBISKUPIJE O FRATRU PEDOFILU: ‘Kriv je za pet slučajeva, sankcije će biti drastične’

Istraga je mišljenja da je “fratar kriv za pet slučajeva, i sankcije Kongregacije za nauk vjere bit će drastične – otpuštanje iz franjevačkog reda i otpuštanje iz kleričkog staleža.

Splitsko-makarska nadbiskupija u petak je potvrdila da je završila svoju istragu protiv fratra kojeg se sumnjiči za pedofilsko ponašanje u Splitu, nakon čega je sva dokumentacija poslana nadležnim tijelima u Vatikanu.

“Istraga od strane Nadbiskupije splitsko-makarske je završena i sva dokumentacija je poslana nadležnim tijelima u Vatikan, od kojega se čeka konačan sud,” rekli su kasno poslijepodne za Hinu u Nadbiskupiji splitsko-makarskoj.

Prema pisanju Večernjeg lista, istraga je mišljenja da je “fratar kriv za pet slučajeva, i sankcije Kongregacije za nauk vjere bit će drastične – otpuštanje iz franjevačkog reda i otpuštanje iz kleričkog staleža.”

GNJUSNO: Crkvena istraga utvrdila da je splitski fratar pedofil, s 2 je žrtve spolno općio, s još 2 pokušao

Također se navodi da je istraga “efektivno započela” 6. veljače i završena je za dva mjeseca, a osumnjičeni svećenik je suspendiran odmah 7. prosinca 2017. nakon zaprimanja prijave.

U prvoj prijavi radilo se o tri svjedoka, tj. potencijalne žrtve, da bi se nakon javne objave pojavila još dvojica oštećenika. Važno je znati, kada počne istraga, ona se ne može zaustaviti te da u Crkvi ne postoji zastara za to kazneno djelo, kažu predstavnici Crkve. Dodaju kako je u istrazi utvrđeno da je fratar dvojicu žrtava uznemiravao, to jest, pokušao ih navesti na spolni odnos, ali nije uspio, dok je kod dvojice to učinio, te da je kod jedne žrtve to dvojbeno i teško dokazivi, piše Večernji list.

Nadbiskup splitsko-makarski mons Marin Barišić je u nedavnom intervju Slobodnoj Dalmaciji izrazio žaljenje žrtvama i obiteljima koje su pogođene ovim slučajem.

NADBISKUP TVRDI DA NIJE ZNAO ZA FRATRA PEDOFILA: ‘Obavijestili smo policiju čim sam provjerio vjerodostojnost prijave’

“Želim ovdje jasno izraziti svoje suosjećanje sa žrtvama i njihovim obiteljima koje su ovim slučajem pogođene, ali bih isto tako volio da se omogući institucijama da obave svoj posao. Ako je okrivljenik grešnik, mi njegov grijeh ne smijemo prihvatiti niti odobriti, ali njega kao osobu moramo poštivati. Ono što nikako ne bih volio jest da prijavljeni slučajevi odu u pravnu zastaru. Drago mi je pak da po kanonskim zakonima takvi slučajevi niti ne mogu zastarjeti”, istaknuo je nadbiskup Barišić u tom intervjuu 12. svibnja ove godine.

Nadbiskup Barišić je nagalsio da je bilo koje zlostavljanje, a “osobito pedofilija”, za svaku osudu.

“Ako se zlostavljanje dogodi od osobe koja je crkveni službenik, onda osjećam i duboki sram jer netko, kome je dano povjerenje, to je povjerenje izigrao i iskoristio na najgori način. Nažalost, nismo savršeni niti kao osobe niti kao društvo, a niti kao Crkva koja je sazdana od pojedinaca. Razumljivo je da se Crkva u takvim slučajevima nađe pod dodatnom lupom i interesom javnosti,” kazao je nadbiskup Barišić.