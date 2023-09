Stigli detalji novh Vladinih mjera

Iz Konzuma smatraju da će postići dogovor, ali i podržati mjere

KTC je spreman razgovarati o cijenama, nije bilo naloga za spuštanje cijena

Prema neslužbenim informacijama, radi se o 365 proizvoda

Lidl, Tommy i Kaufland bez izjave

Filipović je kazao da su načelno svi trgovci podržali dogovor Vlade

Tijek događaja:

Mlinarić Ćipe o Vladinim mjerama i snižavanju cijena

15.54 - Saborski zastupnik Stipo Mlinarić Ćipe komentirao je Vladin poziv trgovcima, snižavanje cijena, ali i novi paket mjera za N1.

"Traže da se vrate cijene na 31.12.; da su htjeli dobro građanima to bi napravili još u siječnju kad su vidjeli da cijene divljaju. Sad se bliže izbori, prošla je turistčka sezona, skuplja se PDV i onda će Plenković reći ‘ja dijelim siromašnim, umirovljenicima’. Koji to novci od Plenkovića ili Jandrokovića, osim ako nisu ovi novci koje su izvlačili iz afera HEP, INA, Vjetroelektrana i da ne nabrajam koliko je afera bilo – sigurno je jedan dio završio u HDZ-u", kazao je Mlinarić. A osvrnuo se i na aferu "plin ya cent" pa dodao kako treba "smijeniti i Barbarića i ministra gospodarstva Filipovića".

"Cijene divljaju, ljudi sve manje za svoju plaću mogu kupiti osnovne potrepštine, a oni se hvale nekim paketima kao da dijele iz svog džepa – iz svog džepa ne bi dali jedan cent", dodao je Filipović pa napomenuo da su ubrzo izbori te da će se vladajući više oslanjati na populističke mjere.

Filipović: 'Svi su pokazali visoko razumijevanje da cijene treba početi stavljati pod kontrolu'

15.37 - "Načelno su svi trgovci podržali dogovor Vlade, sutra ćemo izaći s detaljnim informacijama", kazao je uvodno ministar Davor Filipović. "Ideja je da se cijene vrate na 31. prosinca prošle godine, ali treba imati na umu da nisu svi trgovci isti. To će biti prilagođeno. Svi su pokazali visoko razumijevanje da cijene treba početi stavljati pod kontrolu", dodao je.

Uskoro će se obratiti Davor Filipović

15.29 - Razgovori s trgovcima trebali su trajati do 15 sati, no malo se odužilo. Uskoro bi se javnosti o svemu trebao obratiti i Davor Filipović.

Konzum, Tommy i KTC pristali?

15.24 - Gotov je i Studenac. Kako neslužbeno doznaje Index.hr, Konzum, Tommy i KTC pristaju na dogovor s Vladom. Oni su i ranije pristali objavljivati podatke o cijenama svojih proizvoda za stranicu kretanjecijena.hr.

'To je jedan veliki igrokaz'

15.20 - Bivši sindikalni čelnik Vilim Ribić ne vjeruje da će Vladine mjere dati neko rješenje, kazao je za N1.

"To je jedan veliki igrokaz. Takve mjere ne mogu dati rezultata, imali smo to i u prvom mjesecu, i u 12-om. U tržišnoj ekonomiji to je nemoguće i to je krivi put. Vi trebate raditi na socijalnim transferima, što Vlada dijelom i radi. Ovo može trajati mjesec dana i onda opet se vraćamo na staro", dodao je Ribić.

Svi će sudjelovati?

14.13 - Martin Evačić, predsjednik Udruge trgovina pri HUP-u, dao je izjavu nakon sastanka s Filipovićem, otkrivši kako misli da će svi sudjelovati u dogovoru. "Svatko od trgovaca će sam procijeniti koliko može pridonijeti, koliko proizvoda može smanjiti i to će sigurno napraviti u sljedećim danima tjednima. Ministarstvo očekuje povratan odgovor od nas u roku par dana. Mislim da će svi sudjelovati, mi da. A sad s koliko artikala i s kojima stvar je samih trgovaca", dodao je, javlja N1.

Tommy i Kaufland bez izjave

14.11 - Predstavnici Tommyja i Kauflanda završili su razgovor s ministrom Filipovićem, ali nakon sastanka nisu davali izjave. Sljedeći koji kod Filipovića na razgovoru su predstavnici Spara, javlja N1. Predstavnici Plodina su također završili razgovor s Filipovićem, javlja Index.

Nakon sastanka Filipović bi se trebao obratiti novinarima. Index neslužbeno doznaje da na dogovor s vladom pristaju Konzum, Tommy i KTC, koji su ranije i pristali dostavljati podatke o cijenama svojih proizvoda za stranicu kretanjecijena.hr. Navodno će se sniziti cijene za 365 proizvoda na cijene kakve su bile 31. prosinca 2022. ili prije toga. Portal navodi kako se pretpostavlja da će ostali trgovački lanci barem djelomično podržati prijedlog.

Radi se o 365 proizvoda

12.19 - Kako neslužbeno doznaje Index.hr, radi se o 365 proizvoda kojima bi se trebale vratiti stare cijene. No, sve će se saznati kroz dva dana.

I Lidl je obavio razgovor s Filipovićem

11.42 - Predstavnici Lidla nisu se htjeli obratiti novinarima nakon što su obavili sastanak s Filipovićem, piše Index.hr. U neslužbenom razgovoru i oni su spomenuli da se spominjao 31.12., ali i rok od dva dana kada bi se trebala znati pozicija trgovaca i ministarstva.

Tko je idući na redu?

10.49 - Konzum i KTC bili su na sastanku. Idući je Lidl, a onda slijede: Tommy, Plodine, Kaufland, Spar, Studenac, NTL pa Mlinar i pekare, piše Index.hr.

Stigle reakcije iz KTC-a

10.45 - "Razgovor je bio konstruktivan, nije bilo izričitog spominjanja 31. prosinca, ali spremni smo razgovarati o cijenama i što je moguće, razgovarali smo o uzrocima inflacije i što je dovelo do povećanja cijena. Nije bilo naloga za spuštanje cijena. U iduća dva dana bi se trebalo sve znati", kazala je Daliborka Kranjčić iz KTC-a, doiznao je Danas.hr.

Denis Čupić: 'Ovaj poziv Vlade je europski trend'

10.38 - Današnji Vladin poziv trgovcima, kazao je Denis Čupić, predsjednik Udruge trgovine i logistike, europski je trend i poziv koji provode i ostale europske vlade. Jedan od problema s kojima se susreće Hrvatska je, dodao je Čupić, to što jako ovisimo o uvozu, prenosi N1.

"Većinu robe uvozimo, rijetko koji kupac je naviknut da kupuje domaće proizvode", kazao je Čupić. Sva krivnja, dodao je predsjednik Udruge trgovine i logistike, ne može se svaliti na trgovce i distributere.

Stigli predstavnici velikih hrvatskih trgovačkih lanaca

10.30 - Podsjetimo, u Ministarstvo su danas pozvani predstavnici velikih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj - Konzum, Lidl, Interspar, Tommy... kako bi pokušali dogovoriti spuštanje cijena osnovnih prehrambenih namirnica. Kako piše N1, još uvijek nije poznato hoće li se svi veliki trgovci odazvati na poziv, ali i hoće li svi pristati na reguliranje cijena. Konzum je već odradio svoj dio posla.

Konzum je prvi na redu

10.17 - "Imali smo vrlo korektan razgovor. Mislim da ćemo postići dogovor. Sačekat ćemo prijedlog, ali mislim da ćemo podržati ono o čemu smo razgovarali", rekao je Fabris Peruško iz Fortenove za N1.

Jedan trgovački lanac izrazio spremnost da spusti cijene

10.16 - Razgovori se odvijaju pojedinačno, a potpredsjednik Vlade Oleg Butković rekao je da je jedan od 10 velikih trgovaca već izrazio spremnost na spuštanje cijena, piše Jutarnji list.

Što će se dogoditi ako trgovci ne pristanu na spuštanje cijena?

10.12 - Ako se trgovci ne uspiju dogovoriti s Vladom i ne spuste cijene, Vlada ima sve mehanizme na raspolaganju kako bi pokušala riješiti problem, kazali su sugovornici bliski Vladi. Kako piše Jutarnji list, ti mehanizmi mogu biti proširivanje liste zamrznutih proizvoda (nanjoj se trenutno nalazi osam namirnica), zamrzavanje cijena za 100 najprodavanijih proizvoda, ali i vraćanje cijena na neki raniji datum od prošle godine.

Detalji novih mjera

10.07 - Vlada je pripremila novi, jesenski, peti paket mjera pomoći građanima u vrijednosti pola milijarde eura. Građani će, tako, i dalje plaćati zaštićenu cijenu struje, spremne su dati i jednokratne antiinflacijske dodatke, a u tijeku su i sastanci Vlade s najvećim trgovcima u zemlji kako bi pokušali dogovoriti povratak cijena najvažnijih prehrambenih artikala na one cijene s kraja 2022. godine.

Postoji spremnost jednog trgovačkog lanca da spusti cijene, no još uvijek nije poznato o kome se točno radi. Današnji sastanak otkrit će što se dalje događati, a ministar Davor Filipović optimističan je oko raspleta tih razgovora.

