ZAVRŠEN NATJEČAJ ZA NOVE SUCE TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU: Najbolje rangirani je sin šefa Vrhovnog suda?

Mnoge od šezdesetak kandidata za četiri sudačka mjesta na Trgovačkom sudu u Zagrebu navodno su obeshrabrile priče, koje su prethodno kolale u sudačkim krugovima, o tome da su mjesta već rezervirana za sinove i kćeri istaknutih pravosudnih dužnosnika

U završnici natječaja za četiri nova suca Trgovačkog suda u Zagrebu, koji je Državno sudbeno vijeće (DSV) raspisalo 13. lipnja, prošle godine, ostala su 62 kandidata koji su prošloga četvrtka i petka trebali obaviti završni intervju pred komisijom DSV-a. No mnogo ih se nije pojavilo, a Jutarnji list piše kako se nagađa da su mnoge obeshrabrile priče, koje su se prethodno čule u sudačkim krugovima, o tome da su četiri mjesta na Trgovačkom sudu već rezervirana za sinove i kćeri istaknutih pravosudnih dužnosnika.

O tome je u prosincu prošle godine javno progovorila sutkinja Visokog prekršajnog suda Branka Žigante Živković ispričavši Jutarnjem listu da je kao predsjednica sudačkog vijeća Visokog trgovačkog suda bila izložena pritisku predsjednika Vrhovnog suda RH Đure Sesse (na slici), svoga kolege s Visokog trgovačkog suda Tomislava Tomašića te DSV-a, da što prije ocijeni rad jedne prekršajne sutkinje koja se također javila na natječaj. Žigante Živković kazala je kako je u sudačkim krugovima doznala da je Sessi iznimno stalo da odluku o imenovanju sudaca Trgovačkog suda u Zagrebu obavi sadašnji saziv DSV-a sa Željkom Šarićem na čelu prije nego mu početkom ožujka istekne mandat.

Rodbinske veze sa sucima i tijesne veze s HDZ-om

Nakon tog istupa, sutkinja Žigante Živković bila je izložena oštrim reakcijama – od Sesse, Tomašića, Šarića, ali i predsjednika Županijskog suda u Zagrebu Ivana Turudića kojeg uopće nije spominjala. No, čini se da je sutkinja Žigante Živković raspolagala informacijama na dobrom tragu jer, kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, nakon prošlotjednog intervjuiranja brojnih kandidata DSV je utvrdio da je Srđan Sessa, sin Đure Sesse, jedan od četvero kandidata s najviše bodova.

Iako su u tajništvu DSV-a u kazali da konačnu rang-listu kandidata neće objaviti dok SOA se ne obavi sigurnosnu provjeru četvero najbolje plasiranih, Jutarnji list neslužbeno doznaje da su uz Srđana Sessu među četvero najbolje rangiranih i Iva Buljan, savjetnica na zagrebačkom Trgovačkom sudu i kći nedavno umirovljene sutkinje Visokog trgovačkog suda i dugogodišnje predsjednice Trgovačkog suda u Zagrebu Vesne Buljan, zatim Nelli Stipaničev, dosadašnja savjetnica na Općinskom sudu Novi Zagreb, te Jelena Antonić Šego, dosadašnja savjetnica na Vrhovnom sudu. Osim Antonić Šego, troje ostalih u izravnim su obiteljskim vezama s visokopozicioniranim sucima ili ljudima u tijesnim vezama s HDZ-om. I ona je, doduše, sudačko dijete, ali njezin je otac bio općinski sudac u Kostajnici i preminuo je prije deset godina.

Osam godina studiranja pa streloviti uspon

Na natječaju i nakon obavljenog intervjua najviše bodova je, kako se neslužbeno doznaje, dobio 33-godišnji Srđan Sessa. On je zadnje dvije godine radio kao viši sudski savjetnik na zagrebačkom Županijskom sudu. Studij prava upisao je u Zagrebu, no diplomirao je u Splitu i to, kako piše Jutarnji list, nakon osam godina studiranja. Na studij u Split prebacio se jer, navodno, na zagrebačkom Pravnom fakultetu nikako nije uspijevao na četvrtoj godini studija položiti pismeni ispit iz građanskog procesnog prava.

Nakon završetka studija, odrađenog pripravničkog staža i položenog pravosudnog ispita, mlađi Sessa se zaposlio kao sudski savjetnik na Općinskom sudu u Zagrebu (na kojemu je njegov otac bio predsjednik od 1996. do 2004. godine) da bi potom prešao na mjesto višeg sudskog savjetnika u građanskom Odjelu zagrebačkog Županijskog suda gdje mu je otac od 2004. do 2008. također bio predsjednik.

Budući da je uvjet za natjecanje za sudačku dužnost prethodno položeni završni ispit za pravosudnog dužnosnika na Pravosudnoj akademiji, mlađi Sessa je pisani dio ispita položio u ožujku, a usmeni koncem svibnja prošle godine, i to samo dva tjedna prije nego što će DSV raspisati natječaj za četiri suca Trgovačkog suda u Zagrebu. Kada je na svečanosti Pravosudne akademije primao potvrdu o položenom završnom ispitu, prema svečanom protokolu ondje je, kao predsjednik vrhovnog suda i predsjednik Upravnog vijeća Pravosudne akademije, bio i njegov otac.

