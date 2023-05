Zbog nedavnog skandala u Općoj bolnici 'Ivo Pedišić' u Sisku, gdje su 14. travnja na Odjelu objedinjenog hitnog prijema na jednom krevetu, navodno - samo nakratko, bile smještene dvije pacijentice, a fotografija tog prizora dospjela u medije, danas se priopćenjem oglasio ravnatelj bolnice Tomislav Dujmenović. Izvijestio je javnost da su nakon spomenutog slučaja u bolnici obavljeni inspekcijski nadzori te donesene nove mjere.

U nastavku donosimo priopćenje iz sisačke bolnice.

Novo vodstvo Hitnog prijema, opomena djelatnici

''Nastavno na slučaj smještanja dvije pacijentice na isti ležaj, u Općoj bolnici ''dr. Ivo Pedišić'' Sisak dovršeni su postupci unutarnjeg nadzora i inspekcijskih izvida. Temeljem navedenog ravnatelj mr. sc. Tomislav Dujmenović dr. med. donio je odluku o provedbi mjera za unaprijeđenje skrbi o kompleksnim pacijentima, te izbora novog vodstva Objedinjenog hitnog bolničkog prijema. Djelatnici koja je neposredno učinila propust u zbrinjavanju pacijentica izrečena je mjera opomene.

''Još jednom se iskreno ispričavamo pacijentima i članovima obitelji zbog situacije koja se dogodila u našoj bolnici. Novim mjerama kojima se unaprijeđuju procesi koordinacije i komunikacije između odjela te kadrovskim promjenama osigurat ćemo da se takve i slične situacije više ne ponove'', izjavio je ravnatelj mr. sc. Tomislav Dujmenović dr. med.

Učinjeno kratkrotrajno, zbog preopterećenosti odjela

Podsjećamo da su članovi Komisije za unutarnji nadzor sisačke bolnice donijeli zaključak kako smještaj dviju pacijentica u jednu bolničku postelju, od strane osoblja OHBP-a, nije rutinski postupak pri radu, ali je zbog preopterećenosti odjela na dan 14. travnja 2023. bio kratkotrajno primijenjen radi osiguravanja pacijenata od dodatnih rizika te do dovoženja drugog ležaja. Nadalje, dodatno je zaključeno kako postupak kratkotrajnog smještaja pacijentica u istu postelju nikako nije utjecao na njihovo zdravstveno stanje niti je uvjetovao odgađanje postupaka dijagnostike i liječenja.

Vezano na veliki pritisak pacijenata na OHBP bolnice u Sisku koji traja već godinu i pol dana, ravnatelj Dujmenović posebno zahvaljuje bolnici Karlovac, Bjelovar, Pakrac, Požega koje su u nekim situacijama uspijevale preuzeti jedan dio pacijenata i time djelomično umanjiti pritisak na bolnicu u Sisku. Ta suradnja dio je mjera koje se od prošle godine aktivno provode u koordinaciji Uprave bolnice Dr. Ivo Pedišić Sisak sa svim bolničkim službama i izvanbolničkim ustanovama u čemu je značajan doprinos dalo i Ministarstvo zdravstva.

Pokrenuto šest mjera u OB Sisak

U nastavku ove koordinacije, a kao nove mjere nakon izvanrednog događaja od 14. travnja pokrenute su sljedeće mjere:

Uspostavit će se aktivna koordinacija sa zdravstvenim ustanovama, te po mogućnosti sa socijalnim ustanovama kako bi se adekvatno i pravovremeno zbrinjavao sve veći broj kompleksnih pacijenata koji dolaze u OB Sisak (prvenstveno u OHBP).

2. Formirat će se poseban tim koji će se baviti prijemom i otpustom pacijenata koji zahtijevaju dugotrajnu obradu i boravak zbog više zdravstvenih problema.

3. Na razini samog OHBP-a provest će se tromjesečni monitoring protoka bolesnika, vrste bolesnika te dinamike prijema i obrade bolesnika u OHBP s ciljem utvrđivanja kritičnih mjesta u procesu skrbi te dinamike opterećenja koja mogu dovesti do kriznih situacija. Temeljem rezultata analize rada OHBP predložit će se i provesti nužne intervencije.

4. Izradit će se poseban protokol o postupanju u slučaju preopterećenja OHBP-a.

5. Jedinica za kvalitetu pokrenut će poseban program za analizu kvalitete skrbi za kompleksne pacijente te provođenje mjera za unaprijeđenje sigurnosti i kvalitete skrbi.

6. Provest će se edukacije zdravstvenih djelatnika koji sudjeluju u odlučivanju te upravljanju u skrbi za kompleksne bolesnike'' - stoji u priopćenju koje potpisuje ravnatelj Opće bolnice Sisak.

Beroš: Neovlašteno fotografiranje - slučaj za DORH

Inače, danas je ministar zdravstva Vili Beroš komentirao prijavu zdravstvene inspekcije Ministarstva, koja je Državnom odvjetništvu prijavila osobe koje su fotografirale dvije osobe smještene u istom bolničkom krevetu u sisačkoj bolnici.

"Došla je informacija da je netko neovlašteno fotografirao određene osobe, koje su k tome u potrebi i više starosne dobi. I to je određeno kazneno djelo, to je evidentirano i zdravstvena inspekcija je utemeljeno smatrala da to treba poslati u DORH na izvide i daljnje postupanje”, rekao je Beroš.

Istaknuo je da će DORH možda isključiti postavku da je netko neovlašteno slikao pacijentice, međutim, slika koja je završila u medijima govori suprotno”, istaknuo je Beroš.

Ocijenio je da javna objava takvih fotografija “sigurno nije bila u dobroj namjeri”.