JUČER POTVRĐENO TEK 10 NOVOOBOLJELIH, STIŽU NOVI RAZULTATI PO ŽUPANIJAMA: WHO ima novu važnu uputu za ublažavanje restrikcija

Dok se svijet bori protiv pandemije koronavirusa, jučer je u Hrvatskoj potvrđen najmanji broj zaraženih od 16. ožujka. Trenutačno je potvrđena ukupno 1881 osoba zaražena koronavirusom, a 771 osoba je ozdravilo. Dosad je preminulo četrdeset i sedam osoba

Ukupno je u svijetu zabilježeno 2.348.953 slučajeva zaraze, 605.718 je izliječenih, a umrlo je 161.221 bolesnika

Jučer je potvrđeno samo 10 novih slučajeva zaraze koronavirusom i nije bilo novih preminulih

U Hrvatskoj je trenutačno 1881 ljudi zaraženo koronavirusom

Do sada je 771 ljudi ozdravilo, a 47 preminulo

Ukinute su e-propusnice za kretanje unutar županija

U Istri i danas nema novozaraženih

10:26 – U Istri nema novozaraženih. Unutar 24 sata ispitano je 55 uzoraka brisa i svi su negativni na koronavirus. “Nema novooboljelih u posljednja 24 sata. Izliječene su 4 osobe, što čini ukupno 66 izliječenih od koronavirusa u Istarskoj županiji. Tijekom jučerašnjeg dana, terenskim uzorkovanjem i na Odjelu za infektologiju Opće bolnice Pula, uzeto je 30 uzoraka brisa zbog sumnje na koronavirus, a o rezultatima nalaza bit ćete naknadno obaviješteni”, navodi Dino Kozlevac, načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije, javlja Glas Istre.

Dvoje novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji

10:21 – U Primorsko-goranska županiji u posljednja 24 sata potvrđena su dva nova slučaja zaraze koronavirusom. Obje zaražane osobe su bile u samoizolaciji i pod nadzorom epidemiologa, a u pitanju su kontakti osoba koje su se zarazile u inozemstvu.

Jedan novozaraženi u Šibensko-kninskoj županiji

10:17 – Nakon što tri dana zaredom nije bilo novih slučajeva zaraze koronavirusom na području Šibensko-kninske županije, danas je jedan novi zabilježen na području Drniša, izvijestili su iz Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije, piše portal Šibenik.in. Zaraženi je s područja Grada Drniša i bliski obiteljski kontakt prethodno zaražene osobe. Broj zaraženih osoba u toj županiji je sada 82, a ozdravile su 23 osobe. Na Odjelu infektologije šibenske bolnice hospitalizirano je 11 osoba i ni jedna nije na respiratoru. Dva pacijenta iz šibenske bolnice se i dalje nalaze na respiratoru u KBC Split. Pod mjerama zdravstvenog nadzora je 381 osoba, od čega je 244 osoba kontakt s oboljelim od COVID-19, a u samoizolaciji je ukupno 323 osobe. Opširnije.

Župan Bajs: ‘Izlazak iz krize moguć je samo uz povećanje javnih investicija’

10:13 – Župan Bjelovarsko-bilogorske županije Damir Bajs ustvrdio je danas kako izlazak iz krize nije moguć uz štednju javnog sektora, nego samo uz povećanje javnih investicija i osiguravanje posla građevinarima i drugima u vrijeme krize. Bjelovarsko-bilogorska županija pripremila je stoga novi set mjera za oporavak gospodarstva, među kojima i raspisivanje 15 javnih natječaja u građevinskom sektoru vrijednih više od 100 milijuna kuna, a župan i zamjenici će za 20 posto smanjiti svoje plaće tijekom pandemije koronavirusa.

Epidemijska krivulja u BiH se izravnava

10:11 – Stanje epidemije prouzročene koronavirusom u Bosni i Hercegovini je stabilno, što pokazuje činjenica da se postupno izravnava krivulja koja pokazuje rast broja zaraženih, izjavio je dans voditelj ureda Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u toj zemlji Victor Olsavzky. U BiH je do danas potvrđeno više od 1330 slučajeva zaraze koronavirusom te 51 smrtni slučaj koji se može povezati sa zarazom, a posljednji preminuli je 61-godišnji muškarac koji je umro u Sarajevu na Klinici za plućne bolesti gdje je bio gotovo tri tjedna u teškom stanju i na respiratoru.

Veliki čovjekoliki majmuni u izolaciji zbog opasnosti od zaraze

10:06 – Veliki čovjekoliki majmuni stavljeni su u izolaciju zbog bojazni da bi se mogli zaraziti koronavirusom. U Africi je prekinut “gorila turizam”, a utočišta za ostale majmune, poput orangutana, zatvorena su za javnost. Nema dokaza po kojima bi se čovjekoliki majmuni mogli zaraziti virusom, no postoji bojazan da bi se “naši najbliži rođaci” ipak mogli razboljeti, piše BBC. Zna se da je od koronavirusa nedavno obolio tigar u zoološkom vrtu u Bronxu, zbog čega su ondje uvedene nove mjere kako bi se zaštitile velike mačke i njihovi njegovatelji.

HGK predlaže olakšavanje mjera

9:59 – Hrvatska gospodarska komora (HGK) predlaže Vladi olakšavanja mjera zaštite od koronavirusa, među ostalim i otvaranje gotovo svih trgovina, izvijestili su danas iz HGK.

Nema novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

9:54 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je 21. dan bez novooboljelih osoba, u samoizolaciji se trenutno nalazi 236 osoba. Ukupno je testirano 175 osoba, te je trenutno 31 uzorak poslan

na analizu. Na području županije i dalje su potvrđene samo 3 oboljele osobe. Jedna oboljela osoba je hospitalizirana, te se dvije nalaze u kućnoj izolaciji.

Nema novozaraženih u Virovitičko-podravskoj županiji

9:47 – 22. dan zaredom u Virovitičko-podravskoj županiji 22. dan zaredom nema novozaraženih koronavirusom. U posljednja 24 sata testirano je 11 uzoraka i svi su bili negativni. Do sada je na području Virovitičko-podravske županije ukupno testirano 249 ljudi, od čega je nalaz za njih 247 bio negativan. Dvoje pozitivnih supružnika nema simptome koronavirusa. Ponovno su testirani i ako rezultati budu negativni, oni će se moći vratiti normalnim životnim aktivnostima.

Nema novozaraženih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

9:45 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije nema novozaraženih. U Općoj bolnici Bjelovar u protekla 24 sata testirano je 30 osoba na koronavirus i za svih 30 osoba nalazi su negativni. Tako je na području Bjelovarsko-bilogorske županije do sada potvrđeno 10 oboljelih osoba od koronavirusa, od kojih je četvero izliječeno, javlja N1.

U Poreču i Umagu opet kršili mjere samoizolacije

9:44 – Istarska policija zabilježila je u Poreču slučaj opetovanog kršenja mjera samoizolacije, po treći put, dok su za još dvije osobe policijski službenici u Umagu utvrdili da po drugi put krše mjeru samoizolacije, izvijestila je danas istarska policija. “S obzirom na broj osoba koje se nalaze u samoizolaciji na području naše županije, vidljivo je da se tek mali broj njih ne pridržava uputa epidemiologa te izlazi iz svog doma i ostvaruje socijalne kontakte s drugim osobama iako je to strogo zabranjeno”, izvijestila je glasnogovornica istarske policije Nataša Vitasović.

Markotić tvrdi da ove sezone neće biti puno turista

9:29 – Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić kazala je za Večernji list da u Hrvatskoj ove sezone neće biti puno turista, osobito ne iz zemalja koje su lošije od nas. U razgovoru za Večernji TV Markotić je kazala da je podatak o samo deset novooboljelih u 24 sata jako dobra vijest, ali i kako opasnost i dalje nije prošla, da treba biti jako oprezan i ozbiljan, da se ne treba opustiti i da se s popuštanjem mjera mora ići promišljeno kao što su se i donosile, navodi dnevnik.

Epidemiolog objasnio kako bi mogao izgledati javni prijevoz

9:25 – Vladimir Mićović, epidemiolog i ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, gostovao je u Novom danu N1 televizije gdje je govorio o nagađanjima hoće li se virus povući tijekom ljeta. “Nitko ne može reći hoće li biti sezonalan, ali ipak, znamo da virusi ne vole UV zračenja i to bi trebalo biti povoljno. Također, kapljične infekcije se tijekom ljeta smanjuju, smanjit će se potencijal tog virusa i to je nešto na što svi računamo”. Kada je u pitanju javni prijevoz, Mićović kaže da moramo paziti na to da se autobusi i javni prijevoz ne popune do kraja te da se pazi na poštivanje mjere distance. “Tu je jako važna i disciplina ljudi koji će koristiti javni prijevoz te da neki koji možda ne trebaju javni prijevoz koriste manje. Recimo da se zamoli da se kroz jutro javni prijevoz oslobodi za one kojima je potreban, koji idu na posao, primjerice”.

Više od 50 novinara pozitivno je na koronavirus u ovom gradu Indije

9:17 – Ukupno 53 novinara pozitivno je na koronavirus u Mumbaju u Indiji, prema lokalnom vijeću Brihanmumbai Municipal Corporation. BMC je rekao da je testirao 167 novinara u gradu koji su izvještavali o krizi,a oni koji su pozitivni sada su u izolaciji. Pozitivni slučajevi uključuju izvjestitelje, snimatelje, fotografe i operatere kombija, izjavio je Amey Ghole, šef Odbora za zdravstvo BMC-a.

Na bližim tržištima ima želja za putovanjima u Hrvatsku

9:07 – Na bližim tržištima postoji želja za ljetnim putovanjima u Hrvatsku, ali je neizvjesna realizacija i ovisit će o odlukama stožera i vlada hoće li se moći putovati preko granica, rekli su za Hinu direktori predstavništava Hrvatske turističke zajednice u šest europskih zemalja.

Skladišni prostor za naftu u SAD-u više se traži od same nafte

9:06 – Pandemija koronavirusa zaustavila je gospodarstvo i promet, smanjivši potražnju za sirovom naftom a puni spremnici potaknuli su ulagače u SAD-u da pokušaju izbjeći troškove skladištenja nudeći kupcima popust.

Pravljenje domaćeg kruha kao antistresna relaksacija

9:03 – Pandemija koronavirusa primorala je milijune ljudi da ostanu u svojim domovima, a pravljenje domaćeg kruha postalo je jedan od najboljih načina da se relaksiraju i riješe stresa. Google je nedavno otkrio da je jedno od čestih pitanja koja korisnici postavljaju – kako se pravi kruh, a najčešće je – kako umijesiti kruh bez kvasca. I psiholozi istražuju potrebu za kuhanjem kao terapeutskim alatom koji pridonosi opuštanju osoba koje pate od depresije i tjeskobe.

Porast napada na Azijate u Australiji

8:59 – Australijski premijer Scott Morrison govorio je o nizu napada posljednjih tjedana na Azijate u Australiji, poručivši pritom ljudima da prestanu s tim. Videozapisi i postovi koji se dijele na društvenim medijima pokazuju ulične napade na azijske ljude i rasističke grafite u kineskim zajednicama. Čini se da mnogi krive Kineze za širenje virusa u Australiji. Međutim, vrlo malo zaraza iz Australije potječe iz Kine. Umjesto toga, većina je došla s putnicima iz Sjeverne Amerike, Europe ili preko kruzera, javlja BBC.

Bayer donirao 50.000 eura i 8000 maski hrvatskim bolnicama

8:42 – Farmaceutska tvrtka Bayer uplatit će donaciju od 50.000 eura odnosno gotovo 380.000 kuna u hrvatski državi proračun, a dodatno će donirati i i 8000 maski hrvatskim bolnicama i medicinskom osoblju, priopćili su u utorak iz te tvrtke. Opširnije.

WHO: ‘Ublažavanje mjera karantene mora biti postupno’

8:35 – Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) upozorila je da svako ublažavanje mjera karantene protiv širenja novoga koronavirusa mora biti postupno, jer budu li ograničenja prebrzo ublažena, zaraza će izbiti ponovno. Mjere karantene pokazale su se učinkovite i ljudi moraju biti spremni za nov način života kako bi društvo moglo funkcionirati dok je koronavirus pod kontrolom, rekao je Takeshi Kasai, regionalni ravnatelj WHO-a za zapadni Tihi ocean. Moramo prilagoditi svoje živote i zdravstvene sustave epidemiji, rekao je Kasai na konferenciji za novinare. “Barem dok ne bude cjepiva ili vrlo djelotvornog lijeka, taj proces mora nam postati normalan”, naglasio je. Opširnije.

Lagani porast zaraženih u Njemačkoj

8:33 – U Njemačkoj je potvrđeno 1785 pozitivnih na koronavirus tijekom prošlog dana, tako da je ukupan broj zaraženih veći od 143.000, prema podacima Instituta Robert Koch za zarazne bolesti. Do sada je 194 smrtnih slučajeva bilo povezano s Covidom-19, a ukupan broj smrtnih slučajeva iznosi 4598. Riječ je o neznatnom porastu novih infekcija nakon dva dana pada. Vlada je priopćila kako je virus uvjetno pod nadzorom te da će dopustiti otvaranje nekim malim trgovinama, a neke škole da nastave nastavu ovaj tjedan, javlja BBC.

Ljudi se žele odmaknuti od virusa traganjem za dobrim vijestima

8:23 – Umorni od sumornih naslova, zastrašujuće statistike i duboke nesigurnosti zbog pandemije kroronavirusa, mnogi ljudi u svijetu pokušavaju podići svoje raspoloženje tragajući samo za dobrim vijestima. Posljednjih dana stranice specijalizirane za optimistične vijesti bilježe velik porast posjetitelja. Pretraživanje pojma “dobre vijesti” na Googleu je sada pet puta češće nego na početku godine. Internetski časopis “The Good News Network”, osnovan krajem prošlog stoljeća, utrostručio je promet u ožujku i sada ima 10 milijuna posjetitelja, rekao je njegov osnivač i urednik Geri Weis-Corbley. “Ljudi nam šalju poveznice na pozitivne, nadahnjujuće stvari koje se događaju u njihovu susjedstvu, gradu ili državi i zato je puno dobrih vijesti koje se mogu podijeliti”, kaže Weis-Corbley, koji je sličnome porastu interesa svjedočio nakon napada 11. rujna 2001. i globalne financijske krize prije nešto više od desetljeća.

HUP za hitno ukidanje i smanjenje parafiskalnih nameta

8:08 Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) u utorak je zatražila da se za 20 najvećih parafiskalnih nameta, koji predstavljaju najveće financijsko opterećenje za poslodavce, u najkraćem mogućem roku razmotri smanjenje, a ostali ukinu ili drastično smanje, barem za 70 posto.

Trump kaže da će suspendirati imigraciju u SAD zbog koronavirusa

8:07 Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će izvršnom odredbom privremeno obustaviti svu imigraciju u SAD zbog pandemije koronavirusa i zaštite radnih mjesta. Mjerom koju je republikanski predsjednik objavio putem Twittera učinkovito se postiže jedan od njegovih dugoročnih političkih ciljeva – ograničenje imigracije, a u tu svrhu sad koristi zdravstvenu i gospodarsku krizu koje su zbog pandemije pogodile zemlju. Demokrati su tu mjeru odmah osudili.

Monovid-19 novi odgovor kazališne zajednice na krizu

7:51 – Novi odgovor hrvatske kazališne zajednice na promjenu paradigme stvaranja umjetnosti u okolnostima pandemije covida-19 je projekt Monovid-19, koji svaki dan na portalu Drame.hr donosi posebno tim povodom pisane dramske uratke 19 hrvatskih dramatičara.

Katalonska vlada preispituje mjere španjolske središnje vlade

7:48 – Katalonska vlada nastavlja svoju kampanju pokušaja odcjepljenja od Španjolske u jeku zdravstvene krize s koronavirusom preispitujući mjere koje je uvela španjolska središnja vlada u Madridu. Španjolska vlada je 14. ožujka proglasila izvanredno stanje te je nadležna za provođenje mjera dok su zdravstveni odjeli regionalnih vlada podređeni odluci iz Madrida. U pokrajini Madrid je inficirano 57.000 a u Kataloniji 42.000 stanovnika čime su to dva najpogođenija dijela Španjolske koja ima ukupno 200.000 oboljelih.

Katalonska vlada je poručila kako bi se samostalna Katalonija bolje nosila s koronavirusom, u odnosu na onu koja je dio Španjolske. Katalonska vlada je uvela svoju metodu brojanja preminulih od koronavirusa, „drugačiju u odnosu na onu ministarstva zdravstva i Svjetsku zdravstvenu organizaciju“, izvijestile su novine El País. Katalonija uzima podatke posmrtne službe, u što su uključene osobe preminule u domovima koje nisu bile testirane na koronavirus. Španjolsko ministarstvo zdravstva koristilo je samo podatke iz bolnica gdje je preminulima bio dijagnosticiran koronavirus. Zbog te razlike je broj preminulih u Kataloniji uzletio za 3.000.

U Francuskoj polovina radnika u privatnom sektoru pogođena posljedicama pandemije

7:44 – Približno 9,6 milijuna francuskih radnika, gotovo polovina zaposlenih u privatnom sektoru, privremeno je ostalo bez posla ili radi skraćeno zbog epidemije Covida-19, objavila je ministrica rada Muriel Penicaud.

U sjeni koronavirusa, muslimani će obilježavati ramazan kao nikad prije

7:11 – U danima uoči svetog mjeseca ramazana islamski se svijet suočava s paradoksom koji je donijela pandemija koronavirusa: prisilno odvajanje u doba kad je druženje gotovo sveto. Ali sa zatvorenim džamijama, policijskim satom zbog koronavirusa i zabranama masovnih molitvi od Senegala do jugoistočne Azije, oko 1,8 milijarda muslimana suočava se s ramazanom kao nikad prije. Širom muslimanskog svijeta pandemija je stvorila nove razine zabrinutosti uoči svetog posta, koji počinje oko četvrtka.

Milanović: ‘Odluke bi se trebale početi donositi na razini politike’

7:03 – Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u ponedjeljak u Karlovcu da bi se u Hrvatskoj trebale početi donositi odluke na razini politike, a ne više struke. Hrvatska se, po njegovim riječima, u nepredvidivoj situaciji koronavirusa ponašala po obrascu razumnog ljudskog straha.

Najmanji broj zaraženih od 16. ožujka

6:59 – U Hrvatskoj je od jučer potvrđen najmanji broj zaraženih koronavirusom od 16. ožujka, njih deset, ukupno 1881, a nijedna osoba nije umrla, izvijestio je jučer Nacionalni stožer civilne zaštite. “U proteklom 24-satnom razdoblju u RH imamo deset novih dijagnosticiranih bolesnika s Covidom-19, što daje ukupan broj od 1881 bolesnika”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš. Oporavljenih je u ovom trenutku 771, što znači da trenutno oboljelih imamo 1110, rekao je Beroš.

U SAD-u prosvjedi za ‘oživljavanje ekonomije’

6:56 – Oko tisuću prosvjednika okupilo se u Harrisburgu, glavnom gradu Pennsylvanije, kako bi dali potporu američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, pozvali na “oživljavanje gospodarstva” i prosvjedovali protiv ograničavanja kretanja. Nakon skupova u desetak saveznih država proteklog vikenda i drugih planiranih u ponedjeljak u Kaliforniji i Ohiju, ovaj prosvjed je prvi veći skup u toj američkoj državi kojoj je na čelu demokratski guverner Tom Wolf i koju smatraju veoma važnom u predsjedničkim izborima 2020. Pennsylvanija je zabilježila više od 33.000 zaraženih koronavirusom i 1204 umrla te je tako postala četvrta najteže stradala američka država, daleko iza New Yorka, New Jerseyja i Massachusettsa. Sjedinjene Države su najteže pogođene epidemijom u svijetu, s više od 40.000 mrtvih.