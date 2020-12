ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OBJAVIO VAŽNU INFORMACIJU O TESTIRANJU ZA BLAGDANE I PORUČIO: ‘Ostanimo hrabri i ustrajni’

Budući da ti stručnjaci neprekidno rade i ulažu nadljudske napore, a da bi i oni mogli provesti blagdane u miru te nadoknaditi vrijeme s obiteljima u toplini vlastitog doma, testiranja neće biti na Božić, 25. prosinca 2020. i Novu godinu, 1. siječnja 2021., a na Badnjak i Staru godinu testirat će se u skraćenom terminu

Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZJZ) “Dr. Andrija Štampar” u Zagrebu izvijestio je u srijedu da na Božić i Novu godinu neće testirati građane na koronavirus, te da će se na Badnjak i Staru godinu testiranja provoditi do 9 do 11 sati.

Osim spomenutih dana, testiranja će se u NZJZ-u provoditi prema regularnom rasporedu te iz toga zavoda mole sve građane da se za testiranje prijave putem dostupne online platforme. Podsjećaju kako je regularno radno vrijeme drive-in testiranja na Zavodu, Mirogojska cesta 16, od ponedjeljka do petka od 10 do 16 sati, subotom od 10 do 14 sati, te nedjeljom od 8 do 12 sati.

Istaknuto je da, od pojave prvoga slučaja koronavirusa u Hrvatskoj, prije deset mjeseci, stručnjaci Zavoda, kao i stručnjaci diljem cijele države, ulažu goleme napore kako bi omogućili testiranje što većega broja građana, očuvali njihovo zdravlje te pritom spriječili daljnje širenje pandemije.

Budući da ti stručnjaci neprekidno rade i ulažu nadljudske napore, a da bi i oni mogli provesti blagdane u miru te nadoknaditi vrijeme s obiteljima u toplini vlastitog doma, testiranja neće biti na Božić, 25. prosinca 2020. i Novu godinu, 1. siječnja 2021., a na Badnjak i Staru godinu testirat će se u skraćenom terminu.

Narudžbe online

Kako je navedeno, testiranja u drugim terminima provodit će se prema modelu uzimanja briseva uvedenom krajem listopada. Tako se narudžbe za testiranje na koronavirus primaju isključivo putem online platforme kojoj se može pristupiti na internetskoj stranici Zavoda.

Pozivni centar za unaprjeđenje praćenja osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom otvoren je sedam dana u tjednu, od 8 do 20 sati, a kontakt brojevi su 01 46 96 308, 01 55 63 102 i 01 46 96 315. Dodatni savjeti mogu se potražiti i putem e-maila covidinfo@stampar.hr.

NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ ovim putem još jednom zahvaljuje svim građanima na strpljenju, razumijevanju te poštivanju mjera donesenih u cilju suzbijanja širenja pandemije te podsjeća na tri osnovne mjere obrane – nošenje zaštitnih maski, održavanje fizičkog razmaka i higijenu ruku.

“Ostanimo hrabri, odgovorni i ustrajni! – poručili su.

