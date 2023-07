OČITA TRANSFORMACIJA / Zavadlav postaje sve neprepoznatljiviji: 'Dala mi je krivi lijek i sada to pokušava zataškati'

Nastavljeno je suđenje Filipu Zavladavu. Obranu optuženika za trostruko ubojstvo preuzela je Doris Košta. Predsjednik Županijskog suda u Splitu odbio je zahtjev za izuzećem sutkinje Višnje Strinić, javlja 24sata. Izuzeće predsjednice sudskog vijeća koje sudi Zavadlavu tražila je odvjetnica Doris Košta, zbog otvaranja pisma koje joj je Zavadlav slao iz zatvora. Misli da je to bilo neprihvatljivo i povjerljiva korespondencija. Najavila je i da će u slučaju ovakve odluke tražiti da se suđenje premjesti u neki drugi grad. Obiteljska liječnica Filipa Zavadlava, Milka Paradžik, rekla je da je Filip bio kod nje četiri dana prije događaja bio kod nje. Tada je zaključila da je orijentiran i priseban. Iznio joj je problem o kojem nije željela govoriti jer po zakonu nije ni dužna. No, nakon tog razgovora s njim procijenila je da ga nije potrebno slati liječniku specijalistu, ali dala mu je dvije tablete za spavanje, ali navedene nije upisala u karton. No, dodatno mu je kazala da mu tablete neće biti potrebne ako postupi sukladno njezinoj preporuci. Naime, savjetovala mu je da ode iz Splita, da ode kod prijateljice, da drugi put kad se iskrca s broda da se ne iskrca u Splitu. Strinić je dva puta upozorila Zavadlava da ne upada u riječ svjedokinji, a on je imao primjedbu na njezino svedočenje. "Iskaz je suspektan i nije vjerodostojan po kardinalnom nesjećanju i govoru tijela. Prekršila je liječničku etiku jer mi je dala krivi lijek i sada to pokušava zataškati", rekao je Filip.