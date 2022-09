Filip Zavadlav, osuđen na 40 godina zbog trostrukog ubojstva kalašnjikovom danas je prvi puta mogao iznijeti žalbu na presudu i ponovo šokirao. Njegov odvjetnik, Branko Šerić traži ponovljeno vještačenje i manju kaznu zbog smanjene ubrojivosti. "Upravo tvrdim da se radi o njegovoj neubrojivosti", kazao je Šerić, prenosi RTL.

'Ako sam kriv što sam živ, povisite mi kaznu na 50'

Međutim Zavadlav, koji je sve slušao videolinkom - kad je čuo obranu vlastitog odvjetnika, iznenađuje sudnicu. Na pitanje Ivana Turudića je li razumio navode svog branitelja kazao je da je, a na pitanje slaže li se s njim odgovara - ne. "Ja nisam kriv za djela koja mi se stavljaju na teret, a ukoliko moja krivica leži u tome što sam ja živ onda sam kriv i želim da mi se povisi kazna na 50 godina. U nedostatku počinitelja skupilo se s ceste mene da ja kao mali Oliver Twist nagrabusim za svih", kazao je Zavadlav.

KBC Split je lažirao nalaze, vještačenje je tvrdi Zavadlav kontradiktorno, a ono za što je optužen tvrdi - ne može počiniti jedna osoba. "Uopće je upitno tko je ta osoba sa snimke. I treće što je 100 posto to je da je ta snimka nezakonit dokaz. Tražim ponovno vještačenje a sve u svrhu kako bi se utvrdilo da sam ja bio i ostao potpuno zdrava osoba", kazao je Zavadlav.

To nije radio ni Staljin

Navodi još kako je upisao Pomorski fakultet u Rijeci, tvrdi kao prvi na listi; i platio upisninu, ali mu u istražnom zatvoru nisu omogućili da sudjeluje i time je isteklo njegovo pravo upisa. "Doživio sam to da mi je unutar ustanove rečeno 'sinko moj, mi to tebi nećemo omogućit'. Takav režim nije primjenjivao ni Staljin", kazao je Zavadlav. Točno je da je imao motive, ali tvrdi, nije on pucao.

Njegov odvjetnik kaže da se nisu konzultirali; ali isto tako nije ga ni iznenadilo ovakvo Zavadlavovo ponašanje.

"On naprosto želi sebe vidjeti na drugom mjestu i on sam sebe vidi na alternativnom mjestu. Vjerojatno je došlo do njegove deluzije da je on sam sebe maknuo na drugo mjesto. Da li na brod, da li u Beograd, nešto se dogodilo. Za sada mi savjest nalaže da ostanem njegov odvjetnik", kazao je Šerić.

To bi se neslužbenim rječnikom moglo nazvati miniranje obrane, ali iz nekog je razloga Zavadlav uvjeren da će tako proći bolje. Ne odbije li Visoki kazneni sud izrečenu kaznu postoji opcija i treće žalbe